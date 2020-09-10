Ідеальних стосунків не буває, а всі наші уявлення про нього можуть бути просто популярними міфами. І власне вони часто і стають приводом для розколу і розлучення.

Якщо людина будує уявлення про бездоганні стосунки в парі, а вони до кінця не справджуються, вона сама можу зруйнувати цей роман. Які ж популярні міфи про кохання іноді заважають бути щасливими, розповіли в Ukr.Media.

Важливо 10 ознак того, що ваші стосунки перебувають на межі розриву

Існує одне справжнє кохання

Ще у підлітковому віці ми мріємо про партнера, якого зустрінемо в один день і проведемо з ним решту свого життя. Такі історії справді існують, однак це радше виняток, аніж правило.

Люди будують стосунки з тими, хто їм симпатичний та цікавий. І коли це захоплення чи почуття минають, вони не бояться знов шукати партнера.

Сварки корисні для стосунків

Конфлікти у парі – це звичне явище. Все тому, що ви будуєте стосунки з людиною, яка може мати іншу думку з приводу якогось питання або ж по-іншому реагувати на певну ситуацію. Однак тут важливо правильно завершувати сварки та не перетинати межі під час з'ясувань. Якщо ж ви не стримуєте емоцій під час конфліктів, тоді ваші стосунки можуть зруйнуватись.

Окрім цього, сварки можуть змушувати іншу людину відчувати провину, презирство, або ж знецінювати партнера. І це теж тріщина, що може перерости у розрив стосунків.

Пара повинна робити все разом

Закохані – не сіамські близнюки, а тому їм потрібно час для себе, для власного хобі. І відпочивати зі своїми друзями без партнера також є хорошою практикою, адже ви проявляєте довіру до обранця чи обраниці та даєте змогу людині поспілкуватись ще з кимось, окрім вас.

Партнер повинен здійснювати ваші мрії

У першу чергу, потрібно усвідомити, що слово "повинен" вже згубне для стосунків. Часто жінки очікують, що чоловік має щодня дивувати їх сюрпризами, дарувати дорогі подарунки і ще втілювати мрії в реальність. Якщо ви належите до цієї категорії, задумайтесь, а що ви пропонуєте натомість. І чи вкладаєте ви щось у стосунки?

Звісно, романтичні сюрпризи чи компліменти – це чудовий прояв уваги, однак не варто вважати, що він обов'язковий.

Кохана людина і без слів зрозуміє

Партнер – це не телепат, а тому важливо налагодити з ним спілкування. Якщо ж є якесь прохання, чому б відверто не поговорити про все. Адже "очевидні" натяки не спрацьовують і це призводить до конфліктів у парі.

Не лягайте спати, не помирившись

Після конфлікту варто обдумати причини і слова, які почули від партнера. Тому правило, яке нам передалось від бабусь, не діє. Швидке примирення – це, звісно, добре, однак подбайте про те, щоб образи після сварки не переросли у ще більші непорозуміння.