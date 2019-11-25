Популярні тістечка макарони: як сімейний бізнес з домашньої кухні виріс до відомих кондитерських

Цікаво, що Олег має юридичну освіту, проте сім років працював фотографом. Його дружина Вікторія має дві вищі освіти, але завжди мріяла випікати найсмачніші десерти.



Вікторія та Олег відкрили декілька кондитерських

"Ми обоє не мали жодного досвіду роботи у сфері громадського харчування. У нас не було підтримки інвестора чи крутого обладнання. Але ми хотіли робити смачні макарони", – розповідає подружжя.

Макарони – це популярний французький десерт, який готують винятково на мигдальному борошні за спеціальною технологією.

Спочатку дівчина сама готувала десерти вдома. Згодом їй почав допомагати Олег і йому ця справа дуже сподобалася.