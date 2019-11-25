Популярні тістечка макарони: як сімейний бізнес з домашньої кухні виріс до відомих кондитерських
Подружжя Вікторії Гладченко та Олега Ніколаєва розпочало власний бізнес з виготовлення десертів ще 7 років тому на домашній кухні в одеській квартирі. Проте зараз сімейний бізнес дуже популярний в Україні та вже виріс до кількох кондитерських Make My Cake в Одесі та Києві.
Допомагала їм подруга Ганна Бахонько, передає The Village.
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Як зароджувався бізнес
Цікаво, що Олег має юридичну освіту, проте сім років працював фотографом. Його дружина Вікторія має дві вищі освіти, але завжди мріяла випікати найсмачніші десерти.
Вікторія та Олег відкрили декілька кондитерських
"Ми обоє не мали жодного досвіду роботи у сфері громадського харчування. У нас не було підтримки інвестора чи крутого обладнання. Але ми хотіли робити смачні макарони", – розповідає подружжя.
Макарони – це популярний французький десерт, який готують винятково на мигдальному борошні за спеціальною технологією.
Спочатку дівчина сама готувала десерти вдома. Згодом їй почав допомагати Олег і йому ця справа дуже сподобалася.
100 макаронів за годину: як подружжя відкрило власні кондитерські
Пара відповідає, що з часом замовлень стало більше, тому вони вирішили орендувати частину кухні у кав’ярні. Також вони придбали ще дві духовки – так почали за годину випікати 100 макаронів.
Подружжя щодня приймає у своїх закладах сотні людей
"Ми починали з п’яти видів макаронів: солона карамель, чорниця, фісташка, журавлина та шоколад-банан. Зараз у нас є близько 25-30 різних смакових видів макаронів, проте у постійному асортименті ми стараємося тримати від 12 до 16 видів у Києві, а в Одесі – до 20", – каже Вікторія.
Подружжя не продає свої десерти через когось, а лише у своїх точках, тому що макарони – це їх сімейний продукт.
Цікаво! Справжній макарон "живе" лише одну добу. Звичайно, десерт може зберігатися кілька днів, але якщо він стоїть у вітрині з потоками холодного повітря, то кришечка наступного дня стає черствою.
Скільки закладів має сім'я
За весь час подружжя виготовило понад мільйон макаронів. "Наша історія підтверджує ідею про те, що все можливо. У нас немає інвестора, великого капіталу чи крутого обладнання. Але за п’ять років нам вдалося відкрити чотири кондитерські заклади, дві кав’ярні та один ресторан. Тепер наша мрія – продавати макарони у Франції", – додає дівчина.
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Як випікають макарони: рецепт від Вікторії та Олега
Інгридієнти: Окрім миндального борошна, для макаронів потрібна цукрова пудра, харчовий барвник, цукровий сироп і збитий білок.
"Ми все це замішуємо, тоді це тісто за допомогою кондитерського мішка висаджуємо на листи пергаменту, потім ставимо їх в духовку, і випікаємо", – кажуть кондитери.
Відомі на всю Україну тістечка макарони
Вікторія радить, що головне під час випікання – щоб спочатку гаряче повітря обдало верхню частину макарона і вона трохи затверділа, а після цього має запектися тісто всередині макарона.