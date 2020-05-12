Поради для батьків, як стати вчителем для дитини під час домашнього навчання

Дистанційне навчання – це один із викликів карантину, який потребує опанування нових навиків. Проте на початку батькам буває важко налагодити з дітьми робочі відносини та створити правильну навчальну атмосферу.

Тому видання Huffpost зібрав кілька рекомендацій від експертів, які допоможуть батькам віднайти в собі вчителя та налагодити процес комунікації з дитиною.

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Як стати вчителем для своєї дитини

Використовуйте метод рольової гри

Діти не розуміють, як важко батькам адаптуватися до дистанційного навчання та раптово освоїти викладання. Крім того, ніхто не скасовував виконання власних робочих завдань.

Тому один із способів, який допоможе порозумітися та пропрацювати напружені моменти – це обмін ролями. Установіть таймер на 10 хвилин та запропонуйте дитині на цей час стати вчителем, а самі побудьте учнем. Потім відтворіть будь-який сценарій, з яким вам було важко впоратися.



Мама допомагає дитині уроками / Фото 20minut

Так, діти отримають уявлення про те, наскільки складно викладати, а ви зможете зрозуміти, з якими труднощами стикаються вони.

"Рольові ігри дуже часто використовуються в ранньому дитинстві і початкових школах, щоб допомогти учням виробити свої власні почуття, зрозуміти погляди інших і вирішити проблеми або конфлікти", – розповідає Енні Снайдер, експертка в галузі педагогічної психології.

Попросіть дитину повторити завдання

Педагоги часто пропонують дітям повторити інструкції або переказати своє розуміння навчального завдання. Усе тому, що діти відмовляються виконувати завдання, адже часто не розуміють, чого від них вимагають.

Експертка вважає, що така практика повторення допомагає дітям формувати навички слухання, а батькам – зрозуміти, в який саме момент виникли труднощі.

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Проводьте короткі уроки

Навіть якщо у вас діти старшого віку, важливо пам'ятати, що люди можуть фокусуватися на завданнях відносно короткий час. Заняття в в школі, як правило, тривають 40-50 хвилин. Для дітей молодшого віку (до 12 років) домашні заняття краще проводити у 20-хвилинному діапазоні.

"25 хвилин – це непросте завдання для багатьох дітей. Я робила 30-секундні перерви, щоб мої діти змогли навчатися стільки часу", – розповідає експертка.

Дотримуйтеся розпорядку дня

Планування дня – хороший метод, який можна запозичити у вчителів. Педагоги рекомендують дотримуватися графіку, навіть якщо це просто означає приблизну послідовність подій, а не детальний розподіл часу. Дітям подобається, коли вони розуміють, що буде далі.



Дотримуйтесь розпорядку дня та робіть перерви під час уроків / Фото Carrel

Будьте чесні з собою щодо можливостей дитини

Професійні вчителі вміють працювати та спілкуватися з різними дітьми. Вони виокремлюють їх особливі інтереси, сильні і слабкі сторони, не сподіваючись, що ті будуть схожі на когось іншого. Це більш складний навик, який потрібно розвивати, коли ви раптом стали вчителем для своєї дитини.

Не бійтеся визнати, що це складний процес

Дистанційне навчання важко дається не лише дітям та батькам, а й вчителям. Не лякайтеся спротиву дитини і похваліть себе, коли вдалося ефективно провести день.

Не турбуйтеся, якщо дитина не надто активно зацікавилась заняттями одразу. Це не означає, що вона погано вчиться чи відстає від програми. І постарайся не кричати та зосередитися.