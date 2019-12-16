Поради для батьків, які хочуть зробити своїх дітей щасливими та здоровими

Батьки завжди найбільше хочуть, аби їхні діти були здоровими, щасливими та успішними. Але для цього потрібні необхідні знання про виховання, догляд, навчання та навіть харчування малечі.

Видання "Українська правда. Життя" зібрало корисну інформацію як шпаргалку для батьків.

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Харчування дитини

У МОЗ наголошують, що діти мають здорово харчуватися. Вони рекомендують використовувати в їхньому раціоні такі поради:

привчайте дітей до різних смаків;

їжте разом та без телевізора;

встановіть регулярний режим харчування;

не використовуйте їжу як нагороду чи покарання;

стежте, щоб дитина пила багато води;

обмежте їжу з великою кількістю калорій, жиру, цукру та солі.

Фахівці зазначають, що також не варто зловживати бутербродами з ковбасою.

Розвиток дитини

Віддайте дитину в садок. Адже, як показує дослідження, діти, які відвідують дитсадки, мають кращу поведінку та менше емоційних проблем, ніж ті, ким опікується родина або няня.

І ще одне відкриття для багатьох мам і татів: з дітьми треба сюсюкатись. Зокрема, у перші три роки життя малюка, коли відбувається інтенсивний розвиток мозку.



Навчіть дитину говорити чітко / Фото "Я вагітна"

До речі, якщо ви помітили, що ваша дитина почала обманювати, не поспішайте її сварити. Дослідження вказує на те, що діти, які рано навчаються брехати, мають переваги у розвитку. Батьки теж обманюють, іноді самі цього не помічають. А коли брешете ви, за вами повторюють і діти й починають думати, що така поведінка нормальна.

Щоденні звички, які підсилюють зв'язок з дитиною

Зв'язок батьків з дитиною – єдина причина, чому діти свідомо дотримуються наших правил. Дитина, яка відчуває міцний зв'язок з батьками, хоче співпрацювати з ними. Фахівці радять дотримуватися цих правил: