Поради психолога для батьків, які залишаються з дітьми на карантині 24/7

Школи, дитсадки, гуртки, які забирали більшу частину часу дітей, тепер в умовах карантину зачинені. Тому родини отримали шанс провести багато годин поруч. Але не всі батьки витримають 24/7 з активними, непосидючими малюками в закритому просторі.

Тому журналісти 24 каналу запитали декілька порад у психологині Благодійного фонду "Рідні" Христини Ясінської про те, як прожити цей час разом.

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Дайте лад власним емоціям

Особливо, якщо ви стривожені тим, що відбувається, якщо роздратовані, бо змушені підлаштовуватися до віддаленої роботи. Психологиня радить батькам поговорити з малечею про свої емоції і почуття.

Діти відчувають емоційний фон батьків. Підсвідомо, думають, що причиною негативного емоційного фону є власне вони. Тому поясніть, що відбувається, чому так важливо залишатися вдома і не відвідувати улюблену бабусю,

– додала Христина.

Окрім того, варто обговорити емоції дитини у таких обставинах. З найменшими варто погратися, дозволити їм керувала грою, а батьки щоб були простими учасниками. Під час гри дитина виразить все, що її турбує підсвідомо.



Ігри з дитиною вдома / Фото СТБ

І коли ви будете більше часу поруч з дитиною, то ви зауважите всі зміни, яких за браком часу не бачили. Але не намагайтеся одразу «перевиховувати» вашу дитину, бо це приведе тільки до конфліктів та втрати вашого ресурсу.

Складіть розпорядок дня

Щоб уникнути хаотичних клопотів та структурувати день, складіть чіткий розпорядок дня усіх членів сім’ї.

"Це можна зробити у вигляді гри – уявіть, що ви лицарі круглого столу, і всі разом повинні скласти закони, за якими житиме королівство. Врахувати потрібно думки всіх: і дорослих, і дітей. Постарайтеся максимально зберегти розпорядок, який був до початку карантину", – наголосила психологиня.

Так, у всіх членів родини повинні бути певні обов’язки. І не виконання їх повинно мати наслідки. Не бійтеся, якщо у вашому розкладі будуть вільні прогалини для «нудьгування». Завдяки бездіяльності та нудьгуванню великі ідеї, що ховаються в несвідомому, отримують шанс проникнути у свідомість.

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До того ж, в цей час не варто забувати про присутність в житті дітей смартфонів, планшетів та комп’ютерів. Врахуйте скільки часу дитина проводить за комп’ютером під час дистанційного навчання і дайте їй час на перерву, але не обмежуйте повністю від використання гаджетів поза навчанням. Виділіть здорову норму для особистого використання дитиною пристроїв.

Фізичне навантаження

Не забувайте, про те, що чим менші діти, тим більше руху їм потрібно. Дитячий мозок в процесі розвитку потребує кисню, і насичується ним саме в момент руху. Спільні сімейні руханки зранку чи в обід будуть корисними як для дітей, так і для дорослих.



Спорт з дітьми вдома / Фото НВ

Не відмовляйтесь від сімейних традицій

спільний перегляд кінофільму з попкорном чи настільні ігри – це маст хев на карантині. Можна навіть організувати маленьку виставу, хтось буде продавцем попкорну, хтось перевірятиме квитки та буде вказувати місце. Пам’ятайте, що навіть найпростіші речі, які ви робите разом з дітьми, приносять їм задоволення.

Ігри та творчість

Дайте можливість дітям самостійно погратися, обрати вид творчості. Існує велика кількість порад та ігор для дітей в Інтернеті, але найкращою є спонтанна гра, яку дитина вигадує самостійно, це допомагає розвинути її уяву. Не зупиняйте її в цьому розвитку.

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Також поділіться спогадами про власне дитинство. Розкажіть та пограйте в ігри з ваших спогадів. І дозвольте собі помалювати з дитиною, адже мистецтво приносить ресурс не тільки дітям.

"Батьками не народжуються, ними стають. І із зростанням дітей дорослі набувають досвіду методом спроб і помилок. Не бійтеся помилятися, даруйте любов та підтримку дітям і в майбутньому з гордістю скажете: "Так, ми пройшли цей шлях", – підсумувала психологиня.