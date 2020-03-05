Поради, як виявити здібності у своєї дитини

Доволі багато батьків скаржаться на те, що їхня дитина нічим не цікавить чи перестала ходити на цікавий гурток. Але, за словами психологів, здорова і щаслива дитина сама обирає заняття собі до вподоби і має природний імпульс до розвитку.

Тому психологиня Лідія Ковальчук розповіла, як виявити здібності у дитини, пише "Освіторія".

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Зверніть увагу, чим цікавиться малеча

Дуже тяжко зі сторони, навіть турботливим батькам, вирішити, що корисне дитині, а що – ні. Але не можна будь-яку улюблену гру дитини вважати безцільною, доки ви не зрозумієте, що саме вона робить і чому вчить малечу.

Зауважимо, якщо дитину тягнуть на "розвивальні гуртки", а він хоче складати щось з палок та піску, певно, то це не він ледачий, а на заняттях не пропонують нічого цікавого. А у пісочниці майбутній, можливо, архітектор самотужки вчиться будувати.



Дитина грається у пісочниці / Фото Unsplash

Батьки мають приймати вибір дитини

Коли кажуть, що дитина нічим не цікавиться, зазвичай йдеться про те, що її інтереси здаються пустощами для батьків. Якщо дати малечі вільно розвиватися, все це може перерости в щось цікавіше або дати основу для інших занять.

Перестаньте вчити малечу лише тому, що нібито потрібне у дорослому житті. Мовляв, скейти – то забавка, а фінанси – це важливо. Якщо раз за разом людині кажуть, що її інтереси – це пуста трата часу, то її допитливість знизиться і їй нічого вже не захочеться обирати. До того ж, згідно з дослідженням, якщо учень приділяє час улюбленому хобі, його шкільна успішність росте.

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Дитина, яка нічого не хоче, потребує допомоги

Чи буває так, що дитина щодня б'є байдики? Буває, але якщо зовсім немає вибору. У малечі з асоціальної родини, де не знайдеться грошей на будь-який гурток чи відвідування театру, насправді однакова ситуація з тими, чиї батьки найняли репетиторів чи школу з напрямком, який дитині не подобається. Тому їм захочеться втекти від цього.

Також буває, що малеча по сто разів повторює однакові дії, які їй добре вдаються. Це ознака психологічних чи інтелектуальних проблем дитини або ж вона має хронічний стрес чи перевтомлена. Так, діти можуть "зависати" з гаджетами на одних і тих самих іграх через комп’ютерну залежність.

Влаштуйте "дегустацію" хобі до 10 років

Забезпечити вибір для інтересів дитини важливо з 5 до 10 років. До цього віку малюк ще замалий для багатьох видів спорту, мистецтва, наук тощо, тому ще не здатен повноцінно оцінити, яке заняття обрати.

Психологи рекомендують за рік до школи влаштувати час "дегустацій". Домашня дитина може приділити в день час для 4-6 занять по пів години. Ідея в тому, аби дати "скуштувати" дитині не щось одне, а усі доступні їй у цьому віці види наук, спорту, мистецтв.



Дитина може зацікавитися будь-чим, навіть фотографуванням / Фото Unsplash

Якщо починати таку "дегустацію" у початковій школі, вона триватиме значно довше, адже йде ще й адаптація до школи. До того ж, учні у цьому віці дуже допитливі, відкриті до нового.

Так само і підлітки "горять" хобі чи певною діяльністю, які знайшли для себе у попередні роки. Звичайно, інтереси можуть мінятися, але якщо час згаяно у початковій школі, шансів зацікавити пізніше у рази менше.

Скільки потрібно часу на діяльність? Зазвичай на те, щоб визначитися, що приносить дитині радість, а що – не для неї, йде 3-6 місяців «дегустації». При цьому на кожен напрямок припадає 30–60 занять. Надалі варто обрати 1–3 найулюбленіших. У ідеалі добре спочатку отримати індивідуальні уроки, щоб дитину нічого не відволікало.