Поради, які допоможуть зробити ваші стосунки цікавими та захоплюючими
Підтримувати міцні та цікаві стосунки – це непросте завдання. Адже той факт, що ми завжди робимо одне і те саме, закінчується тим, що стосунки здаються нам одноманітними. Проте є кілька речей, які пара може робити, щоб підтримувати цікаві стосунки.
Більшість відносин не витримують щоденну рутину і нудьгу. Щоб цього не сталося, вам зовсім не обов'язково бігати за вашим партнером та влаштовувати йому неочікувані побачення, можна просто дослухати до наших порад, які не вимагають багато зусиль.
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І якими б простими вони не здавалися, повірте, вони працюють, передає видання Inspiring Life.
Поради, як зберегти стосунки цікавими
- Фізичний дотик
Гормон окситоцин, який виділяється при фізичному дотику, має багато переваг, зокрема викликає почуття задоволення, зниження тривоги і відчуття спокою поряд з партнером. До того ж, дослідження показують, що ви відчуватимете себе щедрішими та матимете сильнішу імунну систему.
- Усміхніться, коли перебуваєте поруч з коханими
Уявіть, якби камера супроводжувала вас, коли ви спілкувалися зі своєю коханою людиною. Тому багато посміхайтеся і будьте щасливими біля другої половинки.
Вам повинно бути комфортно разом / Фото Unsplash
- Вибачайтеся
Всі ми робимо помилки, це нормально. Але багато хто з нас схильні виправдовувати свої помилки перед собою і перед іншими. Проте найкраще, що ви можете зробити, – це визнати їх і вибачитись перед хлопцем / дівчиною.
- Покращуйте зовнішній вигляд, аби почувати себе добре
Це буде чудово і для вас, і для вашого партнера. Вам не потрібно виглядати як справжні моделі, а потрібно просто докладати зусиль, щоб покращити свій зовнішній вигляд і почувати себе добре.
- Слухайте свого партнера
Завжди важливо дійсно слухати свого партнера. Запитайте його / її про те, як пройшов його день – це покаже, що ви піклуйтеся про нього/ неї.
Крім того, все, що він/вона вам каже, – це те, що він також хоче, щоб ви йому сказали. Наприклад, коли людина каже вам, що любить вас, вона розраховує почути те саме.
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- Робіть веселі речі
Зробіть разом щось веселе. Це може бути перегляд веселого фільму, прогулянка, "перевірка" нового ресторану, навчання чомусь новому, волонтерство, спільна робота – все, що є новим для вас та позитивним. Це може допомогти збільшити щастя у ваших власних стосунках.
Займайтеся дивними та веселими речами, яких раніше не робили
- Майте щодня особливим момент для вас обох
Наприклад, коли ваш партнер повертається додому, підійдіть до нього і обіймайте кілька секунд. Також можете поцілувати його / її, подивіться в очі і запитайте, як у нього / неї справи. Завдяки таким моментам ви будете відчувати себе більше пов’язаними між собою.
- Правило 5:1
Щоб навчитися зберігати ваші стосунки захоплюючими та мати позитивне почуття у парі, вам потрібно мати принаймні п’ять позитивних речей (дій, висловлювань) для кожної негативної.
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Кілька ідей, як зробити ваш день чи побачення незабутнім
- Подивіться разом на захід чи схід сонця.
- Пікнік для двох. Заповніть кошик смачними продуктами: сиром, крекерами, бутербродами, фруктами чи цукерками, візьми лимонад або вино – і вперед на пікнік в парк! Також не забудьте зручний плед та покривало.
- Поїхати в невеличку подорож "вихідного дня" – сплануйте свій маршрут, зупиняйтеся будь-де, де захочете, не поспішайте. Додому можна повернутись навіть опівночі. Не забудь слухати улюблені пісні і співати їх разом в дорозі.
- Сходіть на друге "перше побачення". Одягніться так, як ви виглядали на ваше перше побачення і робіть те саме, що в той день – приїдьте на зустріч окремо, тримайтесь за руки, дивіться закохано в очі і відвідайте ті місця, де ви гуляли вперше.
- Протягом тижня пишіть один одному приємні записочки з думками один про одного, а в кінці тижня влаштуйте день читання листів.
- Влаштуйте фотоквест – оберіть тему і цілий день фотографуйтеся під час прогулянки чи вдома. Або просто весь день робіть веселі фото один одного на згадку, а ввечері перегляньте світлини і створіть фотоальбом з кумедними підписами.
- Подружні діалоги. Проведіть вечір цікавого насиченого спілкування, поставивши один одному важливі питання і заглибтеся один в одного.