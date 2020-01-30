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Поради, які допоможуть зробити ваші стосунки цікавими та захоплюючими

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Веселі стосунки / Freestocks.org

Підтримувати міцні та цікаві стосунки – це непросте завдання. Адже той факт, що ми завжди робимо одне і те саме, закінчується тим, що стосунки здаються нам одноманітними. Проте є кілька речей, які пара може робити, щоб підтримувати цікаві стосунки.

Більшість відносин не витримують щоденну рутину і нудьгу. Щоб цього не сталося, вам зовсім не обов'язково бігати за вашим партнером та влаштовувати йому неочікувані побачення, можна просто дослухати до наших порад, які не вимагають багато зусиль.

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І якими б простими вони не здавалися, повірте, вони працюють, передає видання Inspiring Life.

  • Фізичний дотик

Гормон окситоцин, який виділяється при фізичному дотику, має багато переваг, зокрема викликає почуття задоволення, зниження тривоги і відчуття спокою поряд з партнером. До того ж, дослідження показують, що ви відчуватимете себе щедрішими та матимете сильнішу імунну систему.

  • Усміхніться, коли перебуваєте поруч з коханими

Уявіть, якби камера супроводжувала вас, коли ви спілкувалися зі своєю коханою людиною. Тому багато посміхайтеся і будьте щасливими біля другої половинки.

Щаслива пара
Вам повинно бути комфортно разом / Фото Unsplash

  • Вибачайтеся

Всі ми робимо помилки, це нормально. Але багато хто з нас схильні виправдовувати свої помилки перед собою і перед іншими. Проте найкраще, що ви можете зробити, – це визнати їх і вибачитись перед хлопцем / дівчиною.

  • Покращуйте зовнішній вигляд, аби почувати себе добре

Це буде чудово і для вас, і для вашого партнера. Вам не потрібно виглядати як справжні моделі, а потрібно просто докладати зусиль, щоб покращити свій зовнішній вигляд і почувати себе добре.

  • Слухайте свого партнера

Завжди важливо дійсно слухати свого партнера. Запитайте його / її про те, як пройшов його день – це покаже, що ви піклуйтеся про нього/ неї.

Крім того, все, що він/вона вам каже, – це те, що він також хоче, щоб ви йому сказали. Наприклад, коли людина каже вам, що любить вас, вона розраховує почути те саме.

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  • Робіть веселі речі

Зробіть разом щось веселе. Це може бути перегляд веселого фільму, прогулянка, "перевірка" нового ресторану, навчання чомусь новому, волонтерство, спільна робота – все, що є новим для вас та позитивним. Це може допомогти збільшити щастя у ваших власних стосунках.

Весела пара
Займайтеся дивними та веселими речами, яких раніше не робили

  • Майте щодня особливим момент для вас обох

Наприклад, коли ваш партнер повертається додому, підійдіть до нього і обіймайте кілька секунд. Також можете поцілувати його / її, подивіться в очі і запитайте, як у нього / неї справи. Завдяки таким моментам ви будете відчувати себе більше пов’язаними між собою.

  • Правило 5:1

Щоб навчитися зберігати ваші стосунки захоплюючими та мати позитивне почуття у парі, вам потрібно мати принаймні п’ять позитивних речей (дій, висловлювань) для кожної негативної.

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  • Подивіться разом на захід чи схід сонця.
  • Пікнік для двох. Заповніть кошик смачними продуктами: сиром, крекерами, бутербродами, фруктами чи цукерками, візьми лимонад або вино – і вперед на пікнік в парк! Також не забудьте зручний плед та покривало.
  • Поїхати в невеличку подорож "вихідного дня" – сплануйте свій маршрут, зупиняйтеся будь-де, де захочете, не поспішайте. Додому можна повернутись навіть опівночі. Не забудь слухати улюблені пісні і співати їх разом в дорозі.
  • Сходіть на друге "перше побачення". Одягніться так, як ви виглядали на ваше перше побачення і робіть те саме, що в той день – приїдьте на зустріч окремо, тримайтесь за руки, дивіться закохано в очі і відвідайте ті місця, де ви гуляли вперше.
  • Протягом тижня пишіть один одному приємні записочки з думками один про одного, а в кінці тижня влаштуйте день читання листів.
  • Влаштуйте фотоквест – оберіть тему і цілий день фотографуйтеся під час прогулянки чи вдома. Або просто весь день робіть веселі фото один одного на згадку, а ввечері перегляньте світлини і створіть фотоальбом з кумедними підписами.
  • Подружні діалоги. Проведіть вечір цікавого насиченого спілкування, поставивши один одному важливі питання і заглибтеся один в одного.
Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Стосунки Поради
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