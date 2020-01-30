Поради, які допоможуть зробити ваші стосунки цікавими та захоплюючими

Підтримувати міцні та цікаві стосунки – це непросте завдання. Адже той факт, що ми завжди робимо одне і те саме, закінчується тим, що стосунки здаються нам одноманітними. Проте є кілька речей, які пара може робити, щоб підтримувати цікаві стосунки.

Більшість відносин не витримують щоденну рутину і нудьгу. Щоб цього не сталося, вам зовсім не обов'язково бігати за вашим партнером та влаштовувати йому неочікувані побачення, можна просто дослухати до наших порад, які не вимагають багато зусиль.

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І якими б простими вони не здавалися, повірте, вони працюють, передає видання Inspiring Life.

Поради, як зберегти стосунки цікавими

Фізичний дотик

Гормон окситоцин, який виділяється при фізичному дотику, має багато переваг, зокрема викликає почуття задоволення, зниження тривоги і відчуття спокою поряд з партнером. До того ж, дослідження показують, що ви відчуватимете себе щедрішими та матимете сильнішу імунну систему.

Усміхніться, коли перебуваєте поруч з коханими

Уявіть, якби камера супроводжувала вас, коли ви спілкувалися зі своєю коханою людиною. Тому багато посміхайтеся і будьте щасливими біля другої половинки.



Вам повинно бути комфортно разом / Фото Unsplash

Вибачайтеся

Всі ми робимо помилки, це нормально. Але багато хто з нас схильні виправдовувати свої помилки перед собою і перед іншими. Проте найкраще, що ви можете зробити, – це визнати їх і вибачитись перед хлопцем / дівчиною.

Покращуйте зовнішній вигляд, аби почувати себе добре

Це буде чудово і для вас, і для вашого партнера. Вам не потрібно виглядати як справжні моделі, а потрібно просто докладати зусиль, щоб покращити свій зовнішній вигляд і почувати себе добре.

Слухайте свого партнера

Завжди важливо дійсно слухати свого партнера. Запитайте його / її про те, як пройшов його день – це покаже, що ви піклуйтеся про нього/ неї.

Крім того, все, що він/вона вам каже, – це те, що він також хоче, щоб ви йому сказали. Наприклад, коли людина каже вам, що любить вас, вона розраховує почути те саме.

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Робіть веселі речі

Зробіть разом щось веселе. Це може бути перегляд веселого фільму, прогулянка, "перевірка" нового ресторану, навчання чомусь новому, волонтерство, спільна робота – все, що є новим для вас та позитивним. Це може допомогти збільшити щастя у ваших власних стосунках.



Займайтеся дивними та веселими речами, яких раніше не робили

Майте щодня особливим момент для вас обох

Наприклад, коли ваш партнер повертається додому, підійдіть до нього і обіймайте кілька секунд. Також можете поцілувати його / її, подивіться в очі і запитайте, як у нього / неї справи. Завдяки таким моментам ви будете відчувати себе більше пов’язаними між собою.

Правило 5:1

Щоб навчитися зберігати ваші стосунки захоплюючими та мати позитивне почуття у парі, вам потрібно мати принаймні п’ять позитивних речей (дій, висловлювань) для кожної негативної.

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Кілька ідей, як зробити ваш день чи побачення незабутнім

Подивіться разом на захід чи схід сонця.

Пікнік для двох. Заповніть кошик смачними продуктами: сиром, крекерами, бутербродами, фруктами чи цукерками, візьми лимонад або вино – і вперед на пікнік в парк! Також не забудьте зручний плед та покривало.

Поїхати в невеличку подорож "вихідного дня" – сплануйте свій маршрут, зупиняйтеся будь-де, де захочете, не поспішайте. Додому можна повернутись навіть опівночі. Не забудь слухати улюблені пісні і співати їх разом в дорозі.

Сходіть на друге "перше побачення". Одягніться так, як ви виглядали на ваше перше побачення і робіть те саме, що в той день – приїдьте на зустріч окремо, тримайтесь за руки, дивіться закохано в очі і відвідайте ті місця, де ви гуляли вперше.

Протягом тижня пишіть один одному приємні записочки з думками один про одного, а в кінці тижня влаштуйте день читання листів.

Влаштуйте фотоквест – оберіть тему і цілий день фотографуйтеся під час прогулянки чи вдома. Або просто весь день робіть веселі фото один одного на згадку, а ввечері перегляньте світлини і створіть фотоальбом з кумедними підписами.