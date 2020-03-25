Поширені помилки у вихованні дітей, які часто роблять батьки
Немає єдиного правильного алгоритму дій щодо виховання дітей. Навіть попри безліч різних книг у догляді за малюками та порад старшого покоління, новоспечені батьки часто роблять помилки у вихованні дітей.
Робити все ідеально молоді батьки не можуть, бо все приходить з досвідом. Однак, багатьох поширених помилок можна легко уникнути, якщо знати про них, пише видання Tochka.net.
Цікаво! Як батьківські почуття впливають на успіх дітей: результати дослідження
Помилки батьків у вихованні дітей
- Дорослий графік
Всі батьки бажають лише кращого для своїх дітей, тому віддають їх на всілякі додаткові заняття, у секції чи до репетиторів. Що в цьому поганого, запитують дорослі, адже дитина плаває, танцює, вчиться малювати і грає на скрипці.
Але це не говорить про те, що малюку підходить такий насичений графік. Це може перерости у стрес чи послужити негативним фактором у подальшому розвитку. Особливо якщо сама дитина не проявляє особливого інтересу до всіх хобі, які їй штучно прищеплюють батьки.
- Заборони
Так, ви не повинні дозволяти дитині безконтрольно дивитися мультфільми і гуляти допізна. Бо якщо ви вічно будете забороняти їй спілкуватися з будь-ким, проявляти індивідуальність тощо, то не зможете вибудувати з нею довірливі відносини. Навчіться натомість конструктивно і аргументовано пояснювати дитині, чому вона не повинна робити чогось.
Батьківські заборони можуть погано впливати на дитину / Фото Uainfo
- Завищені очікування
Батьки можуть мати золоті медалі чи грамоти на поличці, але це не говорить про те, що дитина теж повинна стати вундеркіндом. Важливо не тільки виховати любов до знань, а й заохочувати і розвивати її, звертаючи увагу на те, що дійсно захоплює дитину.
- Тиск чи примус
Коли дитина постійно знаходиться під тиском, її характер не може зміцнитися, тому вона виростає переляканою і "забитою в кут", не може висловити власної думки. Постарайся подбати про сприятливу атмосферу вдома і не тиснути на неї.
Читайте також! Що відомо про американський стиль виховання дітей та чому він стає все популярнішим
- Гіперопіка
Батьки спокійні тільки в тих випадках, коли з їхніми дітьми все добре і це факт. Однак, зайве хвилювання і переживання за дитину може негативно позначитися на її самостійності. Тож, керуйтеся здоровим глуздом і частіше розмовляйте зі своїм чадом, щоб вибудувати відносини, в яких вона сама буде розповідати вас про те, що її турбує.