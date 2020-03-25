Поширені помилки у вихованні дітей, які часто роблять батьки

Немає єдиного правильного алгоритму дій щодо виховання дітей. Навіть попри безліч різних книг у догляді за малюками та порад старшого покоління, новоспечені батьки часто роблять помилки у вихованні дітей.

Робити все ідеально молоді батьки не можуть, бо все приходить з досвідом. Однак, багатьох поширених помилок можна легко уникнути, якщо знати про них, пише видання Tochka.net.

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Помилки батьків у вихованні дітей

Дорослий графік

Всі батьки бажають лише кращого для своїх дітей, тому віддають їх на всілякі додаткові заняття, у секції чи до репетиторів. Що в цьому поганого, запитують дорослі, адже дитина плаває, танцює, вчиться малювати і грає на скрипці.

Але це не говорить про те, що малюку підходить такий насичений графік. Це може перерости у стрес чи послужити негативним фактором у подальшому розвитку. Особливо якщо сама дитина не проявляє особливого інтересу до всіх хобі, які їй штучно прищеплюють батьки.

Заборони

Так, ви не повинні дозволяти дитині безконтрольно дивитися мультфільми і гуляти допізна. Бо якщо ви вічно будете забороняти їй спілкуватися з будь-ким, проявляти індивідуальність тощо, то не зможете вибудувати з нею довірливі відносини. Навчіться натомість конструктивно і аргументовано пояснювати дитині, чому вона не повинна робити чогось.



Батьківські заборони можуть погано впливати на дитину / Фото Uainfo

Завищені очікування

Батьки можуть мати золоті медалі чи грамоти на поличці, але це не говорить про те, що дитина теж повинна стати вундеркіндом. Важливо не тільки виховати любов до знань, а й заохочувати і розвивати її, звертаючи увагу на те, що дійсно захоплює дитину.

Тиск чи примус

Коли дитина постійно знаходиться під тиском, її характер не може зміцнитися, тому вона виростає переляканою і "забитою в кут", не може висловити власної думки. Постарайся подбати про сприятливу атмосферу вдома і не тиснути на неї.

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Гіперопіка

Батьки спокійні тільки в тих випадках, коли з їхніми дітьми все добре і це факт. Однак, зайве хвилювання і переживання за дитину може негативно позначитися на її самостійності. Тож, керуйтеся здоровим глуздом і частіше розмовляйте зі своїм чадом, щоб вибудувати відносини, в яких вона сама буде розповідати вас про те, що її турбує.