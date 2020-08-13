Чимало батьків вважають розмови про секс незручними, а дехто взагалі ігнорує сексуальне виховання. Однак психологи рекомендують інформувати дітей і можна починати це робити з 2-річного віку.

Як почати статеве виховання дитини

Про це розповіла психолог і сексолог Наталя Єжова, яка також є співведучою реаліті-шоу "Екси", що на "Новому каналі". За її словами багато батьків переконані: заговоривши з дитиною про секс, вони пришвидшать її статеве життя. Тому ці теми часто замовчуються або ж відкладаються на потім.

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"Сексуальне виховання – це не просто розмови про секс. Це інформація про вагітність, пологи, гігієну, контрацепцію, психологічний комфорт. Дослідження показали, що діти, які пройшли сексуальну освіту вдома або в школі, пізніше починають статеве життя, менше схильні до хвороб і небажаних вагітностей. Подібні розмови рекомендують починати з моменту, коли дитина може усвідомлювати, що є його і чуже тіло", – розповіла Наталя Єжова.

Розпочинати сексуальне виховання можна з 2-3 років, коли дитина активно пізнає світ та вивчає все нове. Тоді батьки можуть розповісти про статеві органи та чому їх варто приховувати за білизною.



Коли варто почати сексуальне виховання дитини / Фото Raising Children Network

"Розкажіть дитині, що його інтимні органи особливі. Не плутати з брудними чи непристойними. Покажіть, де вони знаходяться, скажіть, як правильно називаються. Поясніть, що це нормальні органи, як вуха і ніс. Але їх потрібно ховати в трусиках, тому що вони інтимні. Не потрібно показувати всім і давати торкатися. Розкажіть дитині не лише про його частини тіла, а й про протилежну стать. Щоб вона знала правильну назву органів і змогла порозумітися з вами", – додала Наталя Єжова.

Також психолог порадила коли і де можна заговорити з дитиною на тему сексуального виховання. За словами Наталі Єжової, це найкраще зробити у буденних ситуаціях. Зокрема:

коли укладаєте дитину спати, і ви розслаблені

коли миєте її у ванній

після обстеження у лікаря

в сімейному колі – в звичайній спокійній обстановці

Вік дитини і теми для бесіди

2 – 4 роки

У цьому віці можна порушити теми частин тіла. Розкажіть дитині, як називаються статеві органи та де вони знаходяться. Можна, не вдаючись у деталі, окреслити загальну картину виношування та народження дітей.

4 – 6 років

Батьки можуть продовжити тему народження дитини, оскільки в цьому віці найчастіше виникають питання: "Звідки беруться діти?" Поясніть про сперматозоїди та яйцеклітини і їхню роль у появі малюка.

6 – 9 років

Психолог радить в загальних рисах розповісти про статевий контакт та як відбувається процес запліднення. Якщо дитина ставитиме питання, тоді відповідайте, якщо ж ні – відкладіть цю тему на наступний етап сексуального виховання.

10 – 12 років

В цей період відбувається статеве дозрівання дитини. Психолог Наталя Єжова рекомендує відверто поговорити з дітьми про менструацію, мастурбацію, психологічну готовність до сексу й допустимі межі.

А головне в цьому процесі – налагодження комунікації з дітьми. Після такого курсу сексуального виховання дитина буде усвідомлювати не тільки, як відбувається статевий акт, але й його наслідки. Окрім цього, нащадок не буде шукати відповіді в Інтернеті, а звернеться з питаннями до своїх батьків.