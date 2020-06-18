Часто поведінка дітей бажає кращого і вимагає певних дій від батьків. Тоді дорослі починають шукати кращі методи з виховання, які допоможуть дисциплінувати малечу. Але тут важливо також звертати увагу на вік дитини.

Експерти запевняють, що діти не можуть повністю контролювати свої дії і емоції. До того ж, у них є специфічні потреби. Тому батькам варто звертати увагу не лише на поведінку дитини, а й на свій власний приклад, пише Womo.

Цікаво Дитячі істерики: як з ними впоратися та що не можна говорити дитині

Як це зробити? Перш за все, батьки повинні використовувати емоційний зв'язок з дитиною, щоб зрозуміти причину проблемної поведінки і працювати з нею. Не так сильно варто дбати про тишу і порядок вдома, як про те, щоб надати дитині простір для вільного вираження емоцій. Тому знайдіть способи, як можна розслаблятися і не нервуватися.

Не думайте про стандарти чи шаблони, думайте про те, що потрібно вашій дитині: можливо, їй не вистачає вас, вашого співчуття, вашої присутності та уваги тощо.

Яка поведінка у дітей різного віку

Діти 2-3-х років

Зазвичай у такому віці малеча не контролює свою імпульсивність, часто істерики і крики – це абсолютно нормально, бо це розвиток дитини.



Істерика у маленької дитини / Фото mommyandbabybug

Діти 3-4-х років

Вони вже краще контролюють свій гнів, але їм необхідна допомога дорослих, щоб впоратися з емоціями. Адже діти в цей період починають висловлювати свої бажання та уподобання. Вони можуть бути агресивними, але розвиток мови має балансувати це.

Діти 5-7 років

Такі діти вже є більш незалежними, вони вже бачать себе самостійними. Малеча в цьому віці вже краще справляється зі своїми кризами, але істерики ще виникають.

В голові у них можуть спокійно уживатися абсолютно суперечливих думки, які допомагають вирішити проблеми. До прикладу, дитина може думати так: "Я хочу цей м'ячик, але мені доведеться відібрати його у Маші, а вона поскаржиться, тому я не буду цього робити, тому що мене насварять".

Діти 8-10 років

У них вже є свої захоплення та інтереси. Але вони часто порушують дозволені кордони, тому їм потрібен догляд і керівництво. Вони здатні контролювати себе, але іноді можуть зриватися.

Читайте також 5 причин, чому істерика у вашої дитини – це добре

Діти 11-12 років

У таких дітей свої переконання, а кордони батьків викликають бажання зруйнувати їх. Часто їх бунт здається навмисним, але насправді дитина тільки вчиться виражати себе.

Діти 13-17 років

Їх зміни настрою різкіші. Вони вважають себе дорослими і навіть ними здаються, але все ж вони поки діти і потребують батьків.

Як дисциплінувати дітей

Можна скористатися порадами психолога Лаури Маркхем, яка теж "за" виховання без травм та суворих покарань.

Завжди залишайтеся в емоційному контакті з дітьми

Батькам не варто концентруватися на поведінку дитини, краще звертайте свою увагу на те, що він відчуває. Ключова фраза: "Ходи до мене, я допоможу тобі".



Обіймайте дітей, коли в них істерика / Фото Pinterest

Спокійно на все реагуйте

Чим більше дитина роздратована, тим більш спокійним повинен бути дорослий. Але зауважте, що тут не потрібно бути холодним до дитини. Будьте готові вислухати її. І зберігайте твердість, проявляючи доброту.

Не читайте нотації

Ваша мета під час істерики дитини – заспокоїти її, а після цього вже можна відверто поговорити. В момент поганої поведінки дитини обмежтеся тим, що дійсно має знати і зробити малеча в цей момент. Використовуйте фрази: "Перестань це робити", "Використовуй добрі слова" і т.д.

До теми 8 фраз, щоб заспокоїти істерику в дитини

Не вдавайтеся до пояснення

В момент, коли дитина має істерику, не починайте їй нічого пояснювати. Просто заспокойте, пояснювати правила поведінки будете тоді, коли дитина заспокоїться.

Зміцніть позиції

Коли дитина вже заспокоїлася і прийняв ті кордони, то через якийсь час, навіть якщо вже пройшов тиждень, нагадайте їй про те, що сталося і як все мирно в результаті вирішилося. Завірте малечу, що ви будете продовжувати захищати її і любити.