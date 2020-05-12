Повернулися до колишніх і стали менше вимагати: як змінилися стосунки на карантині – опитування

Самоізоляція через пандемію коронавірусу розлучила багато пар та змусила всіх триматися на відстані та відчувати самотність. Проте, як показує опитування у США, більше половини американців почали стосунки за допомогою додатків знайомств, ще третина – повернулися до колишніх.

Нове опитування показало, що 42% одиноких американців завантажили додаток для знайомств, перебуваючи на карантині. Натомість 52% опитаних американців завели в онлайні нові стосунки, пише видання Studyfinds.

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"Людям не вистачає близькості, яку вони мали до пандемії. Всі речі, які ми сприйняли як належне, зараз помітно відсутні у нашому житті", – заявив дослідник Лука Матутинович.

До того ж, цікаво, що понад третина опитаних – 38% американців – заявили, що повернулися до своїх колишніх під час карантину. Самоізоляція також викликала дивовижну зміну до колишніх партнерів – 54% опитаних визнали, що це знову запалило іскру в стосунках з цією людиною.



Американці почали повертатися до колишніх під час карантину / Фото Рубрика

Ще один ефект від карантину: те, що американці стали менш прискіпливими до того, з ким спілкуються. Згідно з опитуванням, шість із десяти людей заявляють, що готові знизити свої стандарти і поговорити з ким-небудь, перебуваючи в ізоляції. Дві третини опитаних заявили, що карантин змушує їх бажати фізичної близькості.

Додамо, що дослідники опитували 1000 одиноких американців та 1000 американців, які перебувають у стосунках, але не живують на карантині зі своїм партнером. Найпопулярніший спосіб, де люди шукають собі пару, – соціальні мережі, зокрема через Facebook, WhatsApp та Twitter.