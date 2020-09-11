Сучасна сім'я вже давно відійшла від стандартів, коли чоловік тільки заробляв гроші, а дружини ними розпоряджалась. Однак такі шлюби існують. Як фінансові питання обговорили зірки та що варто знати про патріархальні і вільні стосунки – дізнавайтесь у матеріалі.

Фінансове питання у подружжя завжди було особливою темою. Деякі пари навіть після років шлюбу не наважуються його порушити. Та чи варто вимагати, аби чоловік всі зароблені кошти віддавав дружині – журналісти 24 каналу зібрали думки психологів та українських зірок.

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Поради українських зірок

Леся Нікітюк давно не потребує додаткового фінансування від чоловіків. Тому успішна ведуча не розуміє формату стосунків, коли жінка вимагає всю зарплату від свого обранця.

"У чоловіка завжди мають бути гроші в кишені. Але йому не обов'язково заробляти більше. І мудра жінка ніколи не дорікне за це. А, навпаки, робитиме все, щоб її чоловік став успішнішим. Можливо, це хитрість, але я готова сказати, що моя футболка коштує не 200 доларів, а 50. Тільки щоб не зачіпати чоловіче его. До речі, я категорично проти, щоб усю свою зарплату чоловік віддавав жінці. Навіть моя мама ніколи не відбирала татові дві тисячі. Брала тільки 1850, а 150 гривень залишала йому (сміється). Жартую, звісно", – розповіла Леся Нікітюк Новому каналу.

А от Оля Полякова не приховує, що вона приносить дохід в свою сім'ю. Натомість її чоловік доглядає за двома доньками.

"Дуже часто люди створюють сім'ю, сподіваючись, що інша людина робитиме щось для них чи стане іншою, чи виправдає їхні очікування, але цього не відбувається… Ми з ним (чоловіком, – 24 канал) просто домовилися, що я співатиму завжди. А йому були потрібні діти... Ми домовилися, що в нього будуть діти, а в мене буде кар'єра. Це не була ділова угода – нам було дуже добре разом, але ми домовилися на березі й виконали обіцянки", – розповідала Оля Полякова "Гордон".

Фінансові питання довелось обговорити і Маші Єфросиніній з чоловіком Тимур Хромаєвим. У 2015 році її обранець заявив, що йде в політику та не буде приносити великого доходу. Телеведуча вирішила підтримати його в цьому.

У нас відбулася серйозна тривала розмова, одна з найскладніших в нашому житті. І я прийняла рішення чоловіка. Я пішла на це, тому що зрозуміла, що моєму чоловікові потрібна реалізація. У підсумку він домігся свого. І це велика перемога, – поділилась Єфросиніна у своєму ютуб-шоу.

Поради психолога

Психолог Катерина Гольцберг розповіла виданню "Главком", що сучасні сім'ї є або дуже патріархальні, або навпаки – це союз вільних партнерів. У першій моделі – жінка часто залежна від свого чоловіка, адже тут діє правило, що мама повинна займатися домом і дітьми, а батько – доходом. Але саме слово "повинні" – це вже неправильно, а обов'язки є сексистсько детерміновані. У патріархальному шлюбі вводиться і правило щодо фінансів: зазвичай, тут чоловік тільки приносить гроші, а жінка розпоряджається ними.

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Коли ж пара будує більш вільний шлюб, обов'язки тут розприділяють самі партнери, враховуючи багато факторів і руйнуючи стереотипи. Так, чоловік може сидіти у декреті, а жінка будувати кар'єру, і ніхто з них не страждає.

"Ми з вами проживаємо у міському середовищі, і нам може здаватися, що переважають вільні партнерські союзи. Але від’їдьте 30 кілометрів від Києва, і побачите там традиційну сім’ю, де жінка сидить вдома з дітьми, доглядає за городом. Мені здається, що в Україні така сім’я досі преважає, бо в умовах села вона просто краще виживає", – поділилась Катерина Гольцберг.

Правильної моделі шлюбу немає, адже це вибір кожної пари. Психолог додала, що молодятам варто обговорювати питання фінансів у сім'ї. Закохані повинні обумовити, як розприділяють бюджет, які витрати будуть йти зі спільного рахунку, а які з особистого. І головне пам'ятати, що гроші не повинні ставати приводом для сварки, а подружжя спільно вирішує всі проблеми, в тому числі і фінансові.