Пожежі в Австралії: сім'я відомого зоозахисника Ірвіна рятує тварин від смерті – моторошні фото
Понад пів мільйона тварин загинули в австралійських пожежах, ще сотні тисяч помирають від голоду. Єдиними, хто приходить на допомогу тваринам, є волонтери. Одними з таких стала відома сім’я зоозахисників Ірвінів, які вже врятували щонайменше 90 000 тварин.
Люди зі всього світу, які слідкують за ситуацією на континенті, надсилають допомогу та звертають увагу до глобальних проблем в Австралії.
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Так, донька покійного Стіва Ірвіна – Бінді – поширює інформацію про пожежі в соціальних медіа та розповідає, що її сім’я робить усе, що в їх силах, аби допомогти бідним тваринам, які стають жертвами катастрофи.
Зауважимо, що Бінді та її сім'я продовжили справу батька і присвятили своє життя розвитку зоопарку після його смерті. Проте, на жаль, їх батьківщину Австралію зазнала жахлива трагедія – масштабні лісові пожежі знищують все на своєму шляху. Тому родина Ірвінів почала допомагати тваринам.
Бінді також поділилася знімком обвугленого опосуму, який лікувався в лікарні дикої природи. На жаль, бідна тварина не встигла врятуватися від вогню, як пояснила Ірвін:
"Опосума було доставлено до австралійської лікарні зоопарку дикої природи після того, як його знайшли у пожежі, що зайняла частину Квінсленда. У нас є неймовірна команда, яка працює вдень і вночі, щоб захистити тварин, як Blossom", – заявила Бінді.
Вона також подякувала всім небайдужим за добрі слова та підтримку.
Це щира правда, кожен день – це битва, щоб встати і говорити за тих, хто не може говорити сам за себе… Зараз нам більше, ніж будь-коли, потрібно працювати разом, щоб змінити ситуацію і захистити нашу Матір-Землю,
– сказала дівчина.
Цікаво, що Бінді Ірвін є дочкою натураліста, тележурналіста, відомого експерта з дикої природи Стіва Ірвіна та природозахисниці Террі Ірвін. Також у неї є молодший брат Робін.
Бінді Ірвін на фоні портрету батьків
Сам Стів загинув у віці 44 років 4 вересня 2006 року під час зйомок, отримавши смертельний удар ската-хвостокола в область серця. Цей епізод був записаний на відео, але після смерті Стіва, цей запис був переданий вдові Террі.
Що відомо про пожежі в Австралії
Пожежі в Австралії вирують уже 2 місяці та нищать не лише рідкісну флору та фауну, а й людські помешкання та цілі міста. Найгірша ситуація у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс. Саме в останньому з 31 грудня на 1 січня загинули люди.
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Загалом, кількість людей, які загинули у пожежах в Автсралії, зросла – щонайменше 24. Ще десятки вважаються зниклими безвісти.
Зазначимо, що за підрахунками екологів, з вересня загинули майже 500 мільйонів тварин, і їхня кількість продовжує зростати. Небайдужі місцеві жителі рятують тварин самотужки та доставляють їх у реабілітаційні центри.
Мережу вже не вперше сколихують фото обвуглених тварин, які намагаються сховатись від полум'я. Рятувальні групи знайшли обвуглені тіла тисяч коал. Місцеві повідомляють про мертвих какаду, які падають з дерев. Фермери розповідають про всіяні тілами худоби землі, до яких вони повернулись після пожежі.
Дивіться фото нищівних пожеж в Австралії: