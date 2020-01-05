Пожежі в Австралії: сім'я відомого зоозахисника Ірвіна рятує тварин від смерті – моторошні фото

Понад пів мільйона тварин загинули в австралійських пожежах, ще сотні тисяч помирають від голоду. Єдиними, хто приходить на допомогу тваринам, є волонтери. Одними з таких стала відома сім’я зоозахисників Ірвінів, які вже врятували щонайменше 90 000 тварин.

Люди зі всього світу, які слідкують за ситуацією на континенті, надсилають допомогу та звертають увагу до глобальних проблем в Австралії.

До теми! Нищівні пожежі в Австралії: кількість жертв різко зросла

Так, донька покійного Стіва Ірвіна – Бінді – поширює інформацію про пожежі в соціальних медіа та розповідає, що її сім’я робить усе, що в їх силах, аби допомогти бідним тваринам, які стають жертвами катастрофи.

The #AustraliaZooWildlifeHospital has treated over 90,000 patients. Thanks to the hard work of the amazing team of vets and nurses, animals just like these flying foxes are getting a second chance at life. Head to https://t.co/5SAG6N7hB7 to see how you can help make a difference. pic.twitter.com/57c44oTaBX — Chandler Powell (@chandlerpowell9) 4 gennaio 2020

Зауважимо, що Бінді та її сім'я продовжили справу батька і присвятили своє життя розвитку зоопарку після його смерті. Проте, на жаль, їх батьківщину Австралію зазнала жахлива трагедія – масштабні лісові пожежі знищують все на своєму шляху. Тому родина Ірвінів почала допомагати тваринам.

Бінді також поділилася знімком обвугленого опосуму, який лікувався в лікарні дикої природи. На жаль, бідна тварина не встигла врятуватися від вогню, як пояснила Ірвін:

"Опосума було доставлено до австралійської лікарні зоопарку дикої природи після того, як його знайшли у пожежі, що зайняла частину Квінсленда. У нас є неймовірна команда, яка працює вдень і вночі, щоб захистити тварин, як Blossom", – заявила Бінді.

Blossom was admitted to the wildlife hospital after being caught in one of the bushfires burning in other parts of Queensland. “To have treated 90,000 patients since opening in 2004 is an incredible feat and Steve would be so proud.” - @TerriIrwin pic.twitter.com/9y1gIxsayi — Wildlife Warriors (@wildwarriors) 3 gennaio 2020

Вона також подякувала всім небайдужим за добрі слова та підтримку.

Це щира правда, кожен день – це битва, щоб встати і говорити за тих, хто не може говорити сам за себе… Зараз нам більше, ніж будь-коли, потрібно працювати разом, щоб змінити ситуацію і захистити нашу Матір-Землю,

– сказала дівчина.

Цікаво, що Бінді Ірвін є дочкою натураліста, тележурналіста, відомого експерта з дикої природи Стіва Ірвіна та природозахисниці Террі Ірвін. Також у неї є молодший брат Робін.



Бінді Ірвін на фоні портрету батьків

Сам Стів загинув у віці 44 років 4 вересня 2006 року під час зйомок, отримавши смертельний удар ската-хвостокола в область серця. Цей епізод був записаний на відео, але після смерті Стіва, цей запис був переданий вдові Террі.

Що відомо про пожежі в Австралії

Пожежі в Австралії вирують уже 2 місяці та нищать не лише рідкісну флору та фауну, а й людські помешкання та цілі міста. Найгірша ситуація у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс. Саме в останньому з 31 грудня на 1 січня загинули люди.

Важливо! Австралія у вогні: знаменитості відреагували на нищівну трагедію

Загалом, кількість людей, які загинули у пожежах в Автсралії, зросла – щонайменше 24. Ще десятки вважаються зниклими безвісти.

Зазначимо, що за підрахунками екологів, з вересня загинули майже 500 мільйонів тварин, і їхня кількість продовжує зростати. Небайдужі місцеві жителі рятують тварин самотужки та доставляють їх у реабілітаційні центри.

Thanks to everyone who’s asked how we’re doing in this severe bushfire season. The Sunshine Coast is not currently experiencing any fires. Our 497 staff are SAFE. @AustraliaZoo is SAFE. Our conservation properties are SAFE. We are treating more animals at our Wildlife Hospital. pic.twitter.com/RrcqBQ9UyO — Terri Irwin (@TerriIrwin) 2 gennaio 2020

Мережу вже не вперше сколихують фото обвуглених тварин, які намагаються сховатись від полум'я. Рятувальні групи знайшли обвуглені тіла тисяч коал. Місцеві повідомляють про мертвих какаду, які падають з дерев. Фермери розповідають про всіяні тілами худоби землі, до яких вони повернулись після пожежі.

Дивіться фото нищівних пожеж в Австралії: