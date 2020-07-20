Не всі люди можуть легко знайти нові стосунки і після кількох спроб їх переповнює розчарування. Тому ми підготували раціональні поради та правила, які вам допоможуть.

Видання Elle опублікувало кілька підказок від психологів, які допоможуть почати стосунки. Головне запам’ятати ці п’ять правил "не".

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5 раціональних стратегій, які допоможуть знайти кохання

Не шукайте єдину/єдиного

Чим швидше людина викине з голови думку, що десь по Землі її шукає споріднена душа, тим швидше вона зможе зустріти реального партнера з відповідним набором якостей.

Психолог Зак Бріттл радить не вірити в казки про те, що карма, бог або доля надішлють вам другу половинку. Початок стосунків зводиться до одного: усвідомленого вибору бути з конкретною людиною, пізнавши її риси, звички тощо. Тож, "вимкніть" режим романтичного сприйняття дійсності.



Не шукайте ідеальну людину для стосунків / Кадр з фільму

Краще використати на першій зустрічі вдумливу бесіду, яка допоможе оцінити сумісність і очевидні проблеми. Так, ви побачите шанси на успіх.

"Намагайтеся думати про перше побачення як про корисну вправу, яке допомагає зрозуміти, чого ви хочете в стосунках. Зверніть увагу на особистісні якості, цінності та потреби, які у вас є. Вже на етапах знайомства намітяться перспективніші відносини, якщо ви зосередитеся на тому, чого хочете", – каже психолог.

Не робіть високих ставок

Шукаючи кохану людину ви можете розгубитися серед незнайомих осіб. Тому з часом ви можете встановити певні критерії та вимоги до партнерів, з якими захочете почати стосунки. Але не варто так ретельно дивитися до людей, адже зустріти другу половинку ви можете в будь-який момент.

Також експерти радять не чекати неможливого від партнера, з яким запланували побачення. "Плануйте знайомство, не прив'язуючись до результату. Поводьтеся природно, будьте собою і вірте, що тільки так ви отримаєте ще одну можливість знайти кохання або досвід", – пояснює психолог Грег Кейсон.

Не пийте алкоголю на першому побаченні

Алкоголь здатний спотворювати свідомість і перебільшувати потенційний взаємозв'язок. Як каже одна популярна акторка: "Якщо в мені два келиха шампанського, я можу відчути хімію з ким завгодно".

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Тому якщо ви розумієте такі відчуття від алкоголю, то оголосіть сухий закон на побаченнях. Так, алкоголь знімає нервову напругу, але до того ж приглушує здатність раціонально мислити і, отже, занижує стандарти», - кажуть психологи.

Дозвольте собі впевнено взяти побачення під контроль без алкоголю і з'ясуйте, чи дійсно ця людина гідна вашого часу.

Не придумуйте того, чого немає

Не треба вигадувати ідеального хлопця/дівчину. Скажіть тверде «ні» думкам, типу "Він був би ідеальний, якби вмів ще жартувати" тощо. Якщо ви серйозно задумали змінити кохану людину заради любові до вас, то ще раз подумайте. Бо це точно погана ідея.

"Любов сильна, але вона не перетворює брудних людей в «чистюль» або пастухів у принців. Зустрічавши людину, ви лише можете повірити, що він буде розвиватися, рости і набувати нових звичок, але в основному ця людина залишиться незмінною", – каже експертка Мег Ректор.

Не затягуйте, якщо вам нецікаво

Часто люди намагаються бути дуже ввічливими і бояться попрощатися з людиною, навіть якщо розуміють, що в них нічого не вийде. Тож, якщо ви усвідомили це під час першого побачення, не варто продовжувати зустрічі. Чемно розпрощайтеся і розійдіться у свої сторони.

"Чесний кінець безперспективних відносин виправданий, бо це дозволяє обом спокійно рухатися в бажаному напрямку. Ніхто не хоче, щоб його "зберігали про запас", – вважає Мег Ректор.

Тож, не затягуйте з цим. За словами психологині, це так само просто, як відправити коротке повідомлення: "Було приємно познайомитися, але я не думаю, що ми підходимо один одному. Хай щастить!".