Не секрет, що перше враження про людину створюється в перші хвилини знайомства. Від того, як пройдуть перші хвилини розмови, залежить все ваше подальше спілкування.

Спілкування – це не лише спосіб комунікації. Незнайомець може стати вашим другом, наставником чи колегою. Ви не можете знати наперед, як складуться ваші стосунки, але можете докласти максимум зусиль, аби справити на себе гарне враження, пише Publish Україна.

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Налаштуйтеся на доброзичливу хвилю

Позбавтеся від оцінювального судження. Ефект Пігмаліона – явище, при якому людина, впевнена в чомусь, діє так, щоб довести свої переконання. Якщо ви заздалегідь чули щось про те, що людина з якою ви маєте познайомитися – не дуже приємна, то ви почнете діяти так, щоб підтвердити це.

Знайте, що ви і ваш співрозмовник на рівних

Нерідко при знайомстві люди намагаються показати себе з кращого боку. Ми переживаємо, намагаємося приховати хвилювання, а це примушує переживати ще більше. Попри це, ми упускаємо маленьку деталь.

Наш співрозмовник хвилюється не менше за нас, навіть, якщо ми цього не помічаємо. Якщо ви покажете, що ви звичайна людина, переживання відступлять і спілкування пройде спокійно.

Знайдіть точки зіткнення

Чим більше у людей схожих звичок і поглядів, тим більше вони симпатизують один одному. Тому знайдіть точки зіткнення і розговоріть співрозмовника. Є три основні категорії тим для спілкування з незнайомими людьми.

Щоб зав'язати розмову і викликати прихильність до себе людину, вам потрібна фраза, що відкриває тему: люди(ваші загальні знайомі), контекст(подія, яка зв'язала вас) та інтереси.

Більше запитуйте

Дослідження вчених підтверджують, що люди люблять говорити про себе і люблять тих, хто щиро цікавиться їх життям. У такі моменти у людини активізується частина мозку, що відповідає за насолоду.

Дивіться в очі

Людина, яка дивиться в очі, випромінює щирість, відкритість та впевненість. Якщо ви не зможете подивитися людині в очі, то справите негативне враження. Втім простежте за тим, аби ваш погляд був доречним і ненав'язливим. Інакше співрозмовник може сприйняти це як спробу домінування.

Запам'ятайте ім'я співрозмовника

Часто при знайомстві з людиною ми не запам'ятовуємо ім'я. Важливо виробити звичку запам’ятовувати імена, аби під час бесіди звертатися до співрозмовника на ім'я. Вченими доведено, що ім'я людини асоціюється у нього з комфортом, затишком, довірою.

Дотримуйтеся дистанції

Багато людей порушують особисті межі, підходячи дуже близько до співрозмовника. У такі моменти ми інстинктивно відсторонюємося. Все тому, що оптимальна відстань між малознайомими людьми має бути не менше 4 кроків.

Впізнавши один одного ближче, ви можете скоротити цю дистанцію, але спочатку слід поважати чужі межі.

Попрацюйте над зовнішнім виглядом

Що б не казали про інтелектуальну складову, але все ж таки зустрічають та проводжають по одягу. Якщо ви хочете справити враження на людину, пам'ятаєте про три прості правила: відповідайте обстановці, випромінюйте впевненість та виглядайте акуратно. Не варто надівати незручне взуття або речі, що сковують: це тільки додасть вам зайвого хвилювання.

Психологи радять доповнити образ невеликою, але яскравою деталлю, адже наш мозок схильний запам'ятовувати дивні, незвичайні речі, тобто шансів на те, що вас запам'ятають, буде більше.