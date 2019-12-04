Прибуткові стартапи: три історії сімейного бізнесу

Створити власний бізнес може не кожен. Адже існують певні ризики: компанія може прогоріти, а партнери "кинути". Тому в Україні все більшої популярності набирає саме сімейний бізнес, оскільки партнером є людина, якій ти довіряєш.

Видання Bigvill поділилося історіями трьох родин, які не побоялися поставити на кін стабільність особистому житті і відкрили спільну справу.

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Ґік-кафе Heroes

Свій бізнес Антон та Олена Радивилові, які в шлюбі вже 11 років, починали розвивати в інтернет-площинах. Чоловік створював сайти, а дружина займалася його піаром та займалася продажами в мережі. Вже ґік-кафе став першим проєктом в офлайні.

Чому ґік-кафе? Пара зізнається, що вони самі ґіки «аж до мозку кісток» (це люди, захоплені сучасними технологіям). В них виникла ідея провоити більше часу в компанії однодумців, тому пара вирішила відкрити антикафе у стилі поп-культури. Ідеєю було створення місця всім: любителям аніме, коміксів, ігор, кіно і музики.



Антон та Олена Радивилові/ Фото bigvill

"Звичайно, завжди приємно починати справу з людиною, яка точно від тебе не піде – незалежно від результату або чогось ще. Мені здається, це працює не тільки у випадку з шлюбом: знайшов надійну людину – швидше за все бізнес вийде", – розповів Антон.

Пара зізнається, що основна перевага сімейної справи в збалансованості процесу. Адже до незнайомої людини потрібно ще знайти підхід.



Ґік-кафе Heroes/ Фото bigvill

Взагалі, я помітила, що коли ми відкрили Heroes, ми стали менше сваритися. Ми згуртувалися навколо нової справи, а побутові питання здаються дрібними і несуттєвими. А загальне захоплення пішло на користь відносинам: ми намагаємося вдосконалюватися в одному напрямку, більше один одному допомагати,

– сказала Олена.

Мовний центр Lighthouse

Анастасія Ганжа і Хассан Таяшурі познайомилися близько шести років тому. Вони обоє захоплювалися музикою, а згодом знайшли ще один спільний інтерес – вивчення мов.

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"Мови, можна сказати, наше сімейне захоплення. Коли ми з Настею почали зустрічатися, я став підробляти репетитором в IT-компаніях. Мені дуже сподобалося, з якою старанністю мої учні займаються англійською, а сам я з великим інтересом вивчав російську", – сказав Хассан.



Анастасія Ганжа та Хассан Таяшура/ Фото bigvill

Анастасія на той час працювала в ІКЕА маркетологом, а у вільний час займалася вивченням мов. Так у пари виникла ідея створення навчального центру. Тому замість гучного весілля з друзями вони влаштували невелике сімейне свято, а зекономлені гроші вклали у відкриття своєї справи.

Сім’я шість місяців займалася підготовкою: розробляли дизайн приміщення, працювали над логотипом тощо. Вибрали назву Lighthouse ("Маяк"). Коли назбирали потрібну суму, приступили до створення центру.



Анастасія та Хассан з друзями/ Фото bigvill

Класно, коли дві людини, сильно захоплених однією справою, працюють разом. Так набагато простіше втілювати ідеї в життя, не боячись когось образити або зіткнутися з нерозумінням,

– сказала Анастасія.

Вона наголошує, що бізнес в стосунках – це додатковий виклик, адже до повсякденних життєвих проблем додаються ще й професійні.

"Допомагає усвідомлення, що справа спільна: це як спільна дитина, якому від частих сварок точно не стане краще. Зате в результаті дивишся на результат і радієш своєму терпінню і умінню залагодити конфлікт", – додає жінка.

Мобільний тапас-бар "Коза"

Ірина і Євген Козаченко вирішили створити доставку інспанських закусок тапас.

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"Ми прикинули можливі доходи, клієнтів і в серпні 2015 роки виступили на одному з міських маркетів їжі. Спочатку ідея здавалася авантюрою, бо до нас цим ніхто не займався і не було ніяких гарантій, що вони сподобаються хоч кому-небудь в місті", – сказав Євген.

Проте з часом зараз задумка переросла в досить розвинену систему доставки, яка успішно розвивається і скоро, ймовірно, стане тапас-барем – вже більш серйозного проекту.



Євген та Ірина Козаченко/ Фото bigvill

Євген розповів, що на початку відкриття справи йому допомагала популярність організатора банкетів і весіль: організовуючи вечірку або презентацію, він заодно пропонував і фуршет. Так, почалися замовлення і серед клієнтів почали говорити про закуски. Стартовий капітал також взяли з його основної роботи.

Тапас – або як ми їх жартома називаємо "бутербродики з інстаграма" – це закуска до вина. Хліб-гриль з якимись хитрими начинками – ні з маслом і ковбасою, а з гуакамоле і креветками або з блакитним сиром і грушею.



Ірина Козаченко сама виготовляє закуски тапас/ Фото bigvill

"Всі ці рецепти розробляє і придумує Іра, а я все також займаюся пошуком замовників через своє івент-агентство. Наша справа будується на людських відносинах. Ми в шлюбі вже 9 років, і це нам допомагає: наші суперечки все-таки про пошук істини, а не про з'ясування стосунків", – сказав чоловік.

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Він додає, що дружина Ірина здорово балансує в роботі, адже "коли працює тільки один з подружжя, у того, хто залишається вдома, часто з'являється час, а може навіть і приводи себе чимось накрутити, а якщо обидва зайняті цікавою справою, то часу на всілякі дурниці не залишається".