Прибутковий бізнес: чоловік і дружина створили мільярдну компанію, щоб частіше бути разом

Дружина і мама Робін Джонс була незадоволена тим, що її чоловік забагато працював і замало часу проводив з нею та їхніми дітьми. Тому вона вигадала геніальну ідею – створити компанію з продажу полісів страхування, в якій тепер працюють вони обидва.

Це історія Робін і Марка Джонсів – юних закоханих з Летбріджа, США, які одружилися, ледь закінчивши старшу школу, пише видання Forbes.

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Марк одразу знайшов роботу – працював водієм вантажівок в компанії з виробництва добрив, яка належала батькові дружини. Згодом через два роки він вступив до Університету Альберти.

У 1985 році сім'я жила в Калгарі з трьома дітьми на зарплату Марка як фінансового аналітика, яка становила 18 000 канадських доларів на рік (близько 330 тисяч гривень). Робін згадує: "Я все готувала сама, шила більшу частину дитячого одягу. Я економила на всьому підряд, і ми все ще не могли звести кінці з кінцями".



Марк та Робін Джонс / Фото The Muse

Вже у 1991 році Марк отримав роботу в міжнародній консалтинговій компанії Bain, проте його образ життя з постійними відрядженнями ледь не перетворив Робін в матір-одиначку. У 2002 році жінка домогосподарка вирішила перепродавати будинки. Але швидко кинула це заняття.

А все через проблеми у співпраці з посередніми страховими агентами, які не могли відповісти на її запитання. Вона вирішила, що впорається краще них, і сама стала агентом.

Як дружина створила власну страхову компанію

Робін отримала ліцензію бути агентом і в 2003 році заснувала агентство, викликавши подив у друзів і сім'ї, які знали, що Марк добре заробляє. А у 2004 році Марк вирішив звільнитися з Bain і разом з нею розвивати фірму, яка зараз називається Goosehead Insurance.

Цікаво, що перші два роки ні Марк, ні Робін не отримували зарплату, проте в 2006 році справи компанії пішли вгору. Їхній бізнес виглядав як типове агентство – це невелика фірма з декількома агентами, які працюють в одному районі.

Нововведення, які принесли прибуток агентству

Важливим нововведенням засновників Goosehead стало рішення розділити функції агентів. "Ми швидко зрозуміли, що продажами і підтримкою клієнтів повинні займатися абсолютно різні люди", – сказала Робін. Так, переконати продавців дозволити комусь ще вирішувати проблеми їх клієнтів було нелегко.

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Згодом франшизу їх компанії купив Коллін Фауп. За шість років співпраці з Goosehead він створив велике агентство – 1800 полісів вартістю 2,9 мільйона страхових премій на рік.

"Для такого числа полісів мені знадобилися б шість агентів клієнтської підтримки на повну ставку і офіс-менеджер, який займався б кадровими питаннями. Зараз у мене є я і два страхових агентів, більше нікого. Goosehead бере на себе все інше", – сказав чоловік.

Другим нововведенням компанії стала відмова від витрат на рекламу на користь реферальной системи. Також Goosehead найняв молодих співробітників, які тільки випустилися з коледжу. Вони були енергійні і працювали на благо компанії.



Офіс компанії Goosehead Insurance / Фото franchisetimes

Так, у першому кварталі корпоративні агенти та 501 франшизу принесли 147 мільйонів доларів ​​страхових премій. Чистий дохід досяг 7,3 мільйона доларів. Після виходу на біржу акції Goosehead виросли майже в чотири рази, в результаті чого компанія оцінюється в 1,8 мільярда доларів. Родині Джонс належить 56%.

Ким працює в компанії нині сім'я Джонс

Марк працює нині генеральним директором та розраховує за своє життя зробити Goosehead найбільшим продавцем полісів особистого страхування в США.

Робін зараз – заступниця голови правління Goosehead, займається підбором кадрів і керує програмою навчання для жінок, але зараз зняла з себе частину обов'язків, щоб проводити час з онуками і чоловіком.

Чи працюють їхні діти в компанії? Якось їх 12-річний син працював на позиції прибиральника, але його потім звільнили. Відтоді він встиг знайти свій кар'єрний шлях і зараз, в 27 років, працює аудитором в Goosehead.