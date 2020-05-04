Принтер – розвага на карантині та інструмент для домашнього офісу

Вимушена ізоляціє суттєво вплинула на наші життя. Нам довелося змінити багато своїх звичок та щоденних ритуалів. Хтось переніс додому робоче місце, а комусь довелося організувати дитячий садок чи школу прямо під дахом свого будинку. Щодня ми використовуємо різноманітні інструменти для роботи та розваг, але я хочу розповісти вам звичайнісінький домашній принтер, який може спростити вам життя.

"Для чого мені принтер?"

Ви одразу можете поставити таке запитання і я з задоволенням розповім. Така звичайна річ, як домашній принтер, може сильно полегшити вам життя, особливо зараз – в умовах, коли потрібно працювати з дому й водночас розважати і навчати дітей. Для всього цього і навіть більшого – принтер обов’язково стане в нагоді.

З підходящою моделлю можна в будь-який момент роздрукувати необхідну для роботи інформацію чи документ. Якщо вдома є діти – для них принтер може стати майже невичерпним джерелом розваг. З його допомогою діток можна підготувати до занять. Врешті, ви завжди можете роздрукувати важливе сімейне фото та прикріпити його на холодильник.

Останнім часом принтери стали дуже "розумні" й практично автономні. Можна обрати модель, яку не обов’язково під’єднувати до комп’ютера. Достатньо познайомити ваш принтер з мережевим роутером і ним можна буде керувати за допомогою звичайнісінького смартфона. Це позбавить вас від потреби друкувати все, що заманеться вашій малечі, просто покажіть школярам, як це зробити за допомогою їхнього смартфона і вони чудово впораються.



Домашній принтер – незамінний інструмент

Щоправда тут знадобиться модель з містким відсіком для чорнил і в мене для вас є чудова порада. Для всіх вищеописаних випадків чудово підходять принтери моделі Pixma G від Canon. Вони мають вбудовану чорнильницю з великим запасом фарби, рівень якої дуже зручно відстежувати. До того ж, ці принтери супер-економічні. Комплекту чорнила при покупці вистачить на 7000 кольорових і 12000 чорно-білих сторінок, а це близько 3-х років щоденного друку без додаткових витрат.

Зараз я розповім вам детальніше про те, як за допомогою домашнього принтера та порталу Creative Park значно полегшити життя собі та усій сім’ї.

Навчання

Так вже сталося, що школярі залишилися вдома і вимушені навчатися дистанційно, а це створює додаткове навантаження на батьків. Якщо ви також працюєте з дому і не можете постійно розважати дітей, принтер суттєво допоможе вашим дітям у навчанні.

На вищезгаданому порталі Creative Park зручно згруповано десятки матеріалів, які діти можуть застосувати у навчанні. Серед них є таблиці множення, шаблони календаря з кольоровими мітками та розкладу занять. Також там можна знайти алфавітні картки для поширених мов, які діти вивчають у школі. Для молодших класів на сайті доступні шаблони інтерактивних головоломок, наочних математичних дошок, карток з тваринами, предметами та силуетами і ще багато різних навчальних матеріалів.



Шаблони допоможуть дітям в навчанні

Крім того, на сайті зібрані матеріали, які допоможуть дитині зрозуміти, як влаштовані ті чи інші речі у світі. Деякі навіть допоможуть пояснити важливі теорії.

До прикладу, можна завантажити, роздрукувати та побудувати модель Сонячної системи. Вона також стане чудовим доповненням для шкільного проєкту.

Або можна завантажити та зібрати модель, яка демонструє та пояснює суть Теорії Коперника, а це гарантовано допоможе зробити навчальний матеріал цікавішим та зрозумілішим. Крім того, для багатьох моделей, окрім шаблонів, доступні інструкції, які пояснюють, як саме все потрібно складати.



Паперові моделі допоможуть дітям у навчанні

Тут доступні моделі телескопа, ракети, місячного модуля, Шаттла, сонячного годинника і навіть гідроелектростанції у розрізі. Також доступні моделі десятків тварин, рослин і навіть динозаврів.

Домашній офіс

Домашній принтер стане незамінним інструментом в домашньому офісі. З його допомогою ви зможете надрукувати фото, роздрукувати календар чи робочий план, який допоможе відстежувати виконання поставлених завдань.

Інформація в цифровому вигляді не така зручна, як може здатися на перший погляд. Часто потрібно щось роздрукувати, особливо, якщо необхідно мати таку інформацію під рукою постійно. Так зручніше вносити зміни та нотатки, а листок з виправленнями можна відсканувати та відправити електронною поштою.



При роботі вдома принтер – необхідний інструмент

Неочікуваним завданням може стати потреба гармонійно вписати офісну техніку в інтер’єр. Якщо, на вашу думку, сучасна техніка у вашому інтер’єрі буде недоречною, у справі допоможе просторий ящик, а в ідеалі – висувна полиця.

Ви також можете сформувати окреме місце для домашнього офісу. Зараз це більш ніж актуально. В такому випадку принтер стане окремим акцентом на тому, що саме ця зона є окремим робочим місцем. Це навіть допоможе краще налаштуватися на роботу і зосередитися.

Іграшки для малечі

Якщо у вашій сім’ї є дошкільнята вони можуть весело провести час, створюючи різноманітні іграшки. На Creative Park є окремий розділ, де зібрано безліч шаблонів простих настільних ігор, тварини та фігурок.

Ви чудово проведете час з дітьми допомагаючи їм зібрати власну настільну гру і пройти її. Крім того це може суттєво допомогти зайняти дитину цікавою та розвиваючою роботою в час, коли вам самим потрібно працювати.



Шаблон для настільної гри

Малеча зможе самостійно розмалювати різні елементи, лише дайте діткам набір кольорових олівців. Такі заняття розвивають уяву та дитячу творчість. Так ви зможете зайняти дітей цікавими завданнями, а після того, як вони закінчать, можна весело провести час всією сім’єю.

На сайті Creative Park ви знайдете десятки різноманітних іграшок, головоломок, пазлів та наборів для навчання, створювати які можна за допомогою звичайного принтера та паперу.



Шаблони тварин різної складності

Крім того, там можна знайти безліч фігурок тварин, транспорту та архітектурних споруд, які зацікавлять малечу будь-якого віку, адже для складання доступні як звичайні 2D малюнки, так і просунуті 3D пазли, з яких можна зібрати як прості будинки, так космічні ракети і навіть місячний модуль.

Розваги для всієї сім’ї

Домашній принтер може допомогти корисно та весело провести час в колі сім’ї. Наприклад, разом з дітьми можна виготовити альбом для фотографій. На сайті Creative Park зібрано комплекти для початківців, які допоможуть вам виготовити свій перший альбом. Все, що потрібно, лише завантажити схему й дотримуватися вказівок.



Зробіть альбом для сімейних спогадів разом

Поки всі сидять по домівках, влаштуйте сюрприз найріднішим та надішліть їм справжню листівку зроблену власноруч. Бабусі та дідусі неодмінно зрадіють такій несподіванці від дітей та онуків. Листівки можна зробити не звичайні, а об’ємні – набагато цікавіше.

Ви вже знаєте що робити. Завантажуєте схему на сайті Creative Park, роздруковуєте її, вирізаєте й складаєте за вказівками. На сайті можна знайти листівки різної складності. Потренуватися разом з малечею можна на простіших виробах, а потім вже перейти до більш складних кількашарових листівок.

Окрім вказаних варіантів, на Creative Park можна знайти масу інших безкоштовних матеріалів. Виготовлення виробів з паперу своїми руками дозволить весело та цікаво провести час разом з дітьми.

Як бачите, звичайнісінький домашній принтер буде корисним не лише для домашнього офісу. З його допомогою можна розважити діток та відволікти їх створенням цікавих паперових іграшок. Поки ви працюєте, малеча гратиметься та не відволікатиме вас від роботи, а після її завершення можна весело провести час разом. Крім того, принтер стане незамінним помічником у навчанні та роботі.