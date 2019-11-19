Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу

Зараз усі офіси обладнані професійними принтерами, однак багато користувачів не відмовилися б мати такого "помічника" і в себе вдома. Завдяки цьому маленькому пристрою можна значно спростити собі життя.

Проте на ринку представлено стільки різноманітних принтерів для дому і для офісу, що ви банально можете розгубитися під час вибору. Як визначитися, який принтер купити і який підходить саме для вас? Дуже просто, якщо ви не забуватимете про кілька основних пунктів під час вибору пристрою.

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Як обрати принтер?

Перш за все, вам потрібно визначитися із тим, для яких задач ви будете використовувати свого нового "помічника". Для цього потрібно дати відповідь всього на кілька запитань:

Для створення яких матеріалів ви збираєтеся його використовувати – текстових або графічних?

Чи важлива для вас висока швидкість друку?

Яка максимальна роздільна здатність друку вас влаштує?

Чи потрібні функції друку без полів і двосторонній друк?

Яку технологію друку він буде підтримувати – струменеву або лазерну?

Якщо ви змогли відповісти на ці запитання, тоді перейдімо до основного – до вибору необхідного пристрою.

Універсальний принтер для різного типу завдань

Ви вважаєте, що пристрій не може одночасно бути крутим під час друку тексту та фото? Тоді ви точно помиляєтеся!

Наприклад, принтер Canon Mega Tank зможе надрукувати 12 тисяч чорно-білих та 7 000 кольорових сторінок. Це неабияк стане в нагоді в період контрольних, рефератів та свят. Як? Вам не доведеться шукати, де можна роздрукувати великі тексти, навіть якщо вони з картинками. Ви просто відправляєте на друк необхідні документи одним кліком і все – магія швидкого друку.

Ви вже закінчили навчання в школі чи університеті та абсолютно не думаєте про друк таких великих робіт? Ну що ж, незабаром свята і ви точно захочете змінити вигляд своєї квартири. Із Canon Mega Tank це зробить легко і просто. Ви можете прикрасити свій дім у стилі американських серіалів та розвісити величезні кольорові літери поряд з ялинкою. Або ж роздрукувати фото своїх рідних і нагадати собі найщасливіші моменти свого життя. До того ж Canon Mega Tank може вам надрукувати 2 000 кольорових фото.

Принтер вдома стане у нагоді і у випадку, якщо ви придбали квитки онлайн, і не впевнені, чи зчитають ваші квитки на стадіоні чи у вагоні з телефона. Чи навіть банально для підстраховки – раптом ваш телефон розрядиться.

Зручний у використанні

Для забезпечення зручного та швидкого друку в окремих моделях Canon Mega Tank передбачена підтримка Wi-Fi та сумісність навіть з мобільними операційними системами. Достатньо лише встановити супутній мобільний додаток Canon PRINT для iOS та Android. Авжеж пристрій можна під’єднати і до стаціонарного комп’ютера через звичайний USB.

Швидкість та якість друку

Принтери Canon Mega Tank всього за одну хвилину зможуть надрукувати 8 монохромних або 5 кольорових сторінок. Так само за хвилину принтер зможе роздрукувати фотографію розміром 10х15 см.

Та головна відмінність і перевага перед конкурентами не в швидкості, а у високій якості друку, яку забезпечує фірмова технологія FINE з гібридною системою подавання чорнил: чорного – для чіткого тексту, кольорових пігментів – для яскравих фотографій, без полів, аж до формату A4.

Економія

Завдяки технології "безперервної подачі чорнил", яка допомогла позбутися від класичних картриджів, принтери нового покоління забезпечують високу якість друку за мінімальних витрат. Як працює ця технологія? Чорнила подаються просто на голівку принтера зі спеціальних ємностей-донорів, які при необхідності легко поповнити. Така технологія надійна та перевірена часом.

Серед основних переваг "безперервної подачі чорнил" вартість друку, відсутня необхідність часто докупляти розхідні матеріали, і висока якість роздрукованих документів: як чорно-білих, так і кольорових.

Багатофункціональний пристрій Canon Mega Tank стане незамінним помічником вдома, якщо ви часто друкуєте, хочете заощадити на картриджах і отримати при цьому високу якість друку.