Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради

Здавалося б, проявлення плівки та друк фото вже давно відійшли у вічність з появою цифрових фотоапаратів. Однак, як іноді приємно тримати у руках світлину і поринати у спогади, пов'язані із нею.

Для того, аби отримати якісні знімки, не потрібно шукати фотостудії та платити шалені гроші за друк фото. Достатньо мати вдома хороший принтер та знати кілька секретів, як роздрукувати якісні знімки в домашніх умовах.

Правила друку якісних фото вдома

Розпочнемо із простих правил друку фото вдома. Аби знімки вийшли якісними і їх було тяжко відрізнити від тих, які друкують в професійних фотостудіях потрібно:

Зберігати свої знімки в форматі .tiff , хоча це і збільшить "вагу" файлу. Робити це, швидше за все, ви будете вручну, тому що в більшості фотоапаратів формат .jpeg стоїть за замовчуванням. А він при стисненні файлу сильно погіршує якість зображення.

, хоча це і збільшить "вагу" файлу. Робити це, швидше за все, ви будете вручну, тому що в більшості фотоапаратів формат .jpeg стоїть за замовчуванням. А він при стисненні файлу сильно погіршує якість зображення. Робити свої фотографії у високій роздільній здатності – для друку бажано використовувати роздільну здатність не нижче 300 dpi (це стосується друку формату 10х15, інші вимагають ще вищої роздільної здатності).

– для друку бажано використовувати роздільну здатність не нижче 300 dpi (це стосується друку формату 10х15, інші вимагають ще вищої роздільної здатності). Дуже важлива деталь – це фотопапір . Обов'язково зверніть увагу на те, який папір рекомендує використовувати виробник принтера. Перед друком, виберіть тип паперу, тобто в налаштуваннях принтера потрібно вибрати той тип, який ви завантажили в лоток.

. Обов'язково зверніть увагу на те, який папір рекомендує використовувати виробник принтера. Перед друком, виберіть тип паперу, тобто в налаштуваннях принтера потрібно вибрати той тип, який ви завантажили в лоток. Не економити на папері, купуючи дешевий продукт незрозумілого виробника. Купувати фотопапір потрібно тільки найкращої якості. Тоді ви отримаєте фотографію, яку важко буде відрізнити від такої ж, видрукуваної в лабораторії або студії.

Не бійтеся експериментувати – спробуйте друкувати на різному папері. Адже візуальний ефект від глянцю і матового паперу може бути діаметрально різними.

Вибір принтера для друку фото вдома

Добре себе зарекомендували на ринку принтери від компанії Canon. Окрім, якісного друку звичайного чорно-білого тексту, пристрій забезпечує якісний друк фотографій.

Окрім того, в принтерах Canon є спеціальна технологія – ChromaLife 100+. Інженери компанії зуміли вийти на оптимальне поєднання якості фірмового паперу, чорнила, і унікальною друкуючої головки, виконаної за технологією FINE у якій вкрай невеликий діаметр сопел – 0,009 міліметра.

Таке рішення дозволяє отримати максимально якісний друк, в тому числі, дрібних деталей. Така фотографія буде яскравою і насиченою. До речі, цифра "100" в назві – це "сто років". За умови зберігання в сухому прохолодному місці в фотоальбомі, такі фото збережуть свій колір і високу якість більше сотні років.

Більше того принтери Canon зможуть надрукувати 2 000 кольорових фото високої якості. Така цифра і справді вражає, адже, нагадаємо, все це ви можете зробити просто у себе вдома.

Пересихання чорнила та як цьому запобігти

Якщо ви досі хвилюєтеся про те, що якщо часто не використовуватимете свій принтер, в ньому банально засохнуть чорнила, то радимо вам забути про ці думки. Адже на ринку вже існує чимало принтерів із СБПЧ, а компанія Canon вважається одним із передових виробників таких пристроїв.

Якщо ви будете використовувати оригінальний папір і чорнило під час друку фото, ніяких проблем не буде. Знімок, надрукований за допомогою оригінальних витратних матеріалів, вже при друку виходить абсолютно сухим.

Тож, якщо ви хочете отримати якісні знімки в домашніх умовах – принтери Canon це точно те, що вам потрібно. Завдяки якісним матеріалам, передовим технологіям та високій надійності пристрої цієї компанії залишать лише позитивні враження після їх використання.