Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців

Початок своєї справи – дуже відповідальний крок і потрібно бути уважним до найдрібніших деталей. Зокрема, чималу роль відіграє вибір техніки для майбутнього офісу.

Ми зібрали для вас найцікавіші історії малих підприємців. Вони розповіли, яку техніку обирають для своїх офісів та чому.

Розпочнемо з того, що в офісі є один "помічник", без якого складно уявити офіс – принтер. Будь-яка компанія – велика чи маленька – друкує величезну кількість різних документів. Часто від якості друку залежить і кінцевий результат роботи. Саме про це сьогодні і піде мова.

Історія засновниці українського дизайн агентства

Вікторія Файнблат – засновниця та власниця бюро дизайну та архітектури житлових просторів.

Бізнес Вікторії невпинно зростає, а якість послуг, що їх надає компанія, приємно дивує найвибагливішого клієнта. Через закономірне збільшення щоденного друку робочих документів, креслень та фото візуалізацій Вікторія звернула увагу на пристрої, що оптимізують вартість друку, зберігаючи високу якість будь-якого зображення. Додатковими вимогами до пристрою стали простота використання та дистанційний друк зі смартфону.

Ми виготовляємо висококласний продукт, тому в нас високі вимоги до друкуючої техніки, а саме: ефективність, економічність , надійність, швидкість друку, якість та простота у використанні і обслуговувані,

– зазначила підприємниця.

Якісний принтер – незамінний помічник і вдома, і, тим паче, в офісі. За 15 років роботи в компанії команда Вікторії використовувала різні бренди друкувальної техніки, однак вони зупинили свій вибір на продукції Canon. Зокрема, підприємниця використовує принтер Mega Tank PixmaG 6040.

Мені подобається те, що заправка швидка та зручна, і однієї заправки вистачає на довго. Чорні пігментні чорнила чудово друкують дрібні позначки на кресленнях. Крім того, ми використовуємо фотодрук і якість фото тішить не тільки нас, а й наших клієнтів. Навіть якщо я перебуваю не на робочому місці, я маю змогу використовувати пристрій за допомогою Wi-Fi,

– підкреслила Вікторія.

Mega Tank PixmaG 6040 ідеально виконує всі поставленні задачі. Якість роздруківок влаштовує вибагливих клієнтів, а вартість дозволяє значно оптимізувати витрати враховуючи велику кількість друку щомісяця.

Переваги лінійки Canon PIXMA G

Принтери Canon PIXMA G ідеально підходять для використання в малому бізнесі.

По-перше, існує великий модельний ряд, який дає змогу підібрати пристрій під необхідні завдання.

По-друге, є пристрої, які відмінно підійдуть як для індивідуального використання, так і для невеликих офісів. Причому можна вибрати принтери PIXMA G, які легко інтегруються в робочу мережу офісу як по бездротовому підключенню, так і за допомогою Ethernet кабелю.

Використовуючи PIXMA G немає необхідності тримати окремих співробітників для обслуговування принтерів. Всі процеси, пов'язані із заправкою, поповненням паперу прості і зрозумілі будь-якому користувачеві.

Окрема розмова – це собівартість друку. На даний момент принтери з СБПЧ PIXMA G – найбільш економічні у порівнянні з пристроями, що використовують інші технології друку.

Не менш важливий фактор у виборі пристроїв для бізнесу – їх надійність. Принтери даної серії розраховані на великі обсяги друку, тому мають великий ресурс друкуючої головки і гарантію виробника. Причому головки змінні і їх можна в будь-який момент замінити самостійно без залучення фахівців – це значно економить кошти. Однак, ми не рекомендуємо займатися цим самостійно, якщо ви таки маєте можливість звернутися до фахівців. Краще, якщо заміною головки займеться кваліфікована людина.

У лінійки пристроїв Canon з СБПЧ є принтери, які пропонують рішення, найбільш часто затребувані в бізнесі. Зокрема, це додаткові лотки для паперу, які дозволяють не тільки збільшити ємність паперу в принтері, але використовувати різний формат і тип паперу одночасно.

Також до бізнес функціоналу можна віднести:

наявність факсу (зауважимо, наявність факсу в конкретній моделі слід уточнювати на сайті виробника);

пристрої автоматичної подачі документів при копіюванні (ця функція доступна для моделей з вбудованим сканером);

можливість автоматичного двостороннього друку;

підтримка друку, сканування та копіювання зі смартфонів;

програмне забезпечення для адміністрування друку в робочій мережі.

Зокрема, свій вибір на користь Canon PIXMA G зробили не лише українські підприємці. Про історію успіху європейських бізнесменів, вартість обслуговування принетрів та про технології друку ми розповімо в наступних матеріалах.