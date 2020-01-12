Пропозиція в кінотеатрі: хлопець замінив героїв мультику на себе та свою дівчину – відео

Житель Нью-Йорку замінив головних героїв "Cплячої красуні" на себе і свою дівчину, щоб зробити їй пропозицію. Автор пів року створював ролик, а потім орендував кінозал і запросив кохану подивитися її улюблений мультфільм. Відредагована версія спочатку збила дівчину з пантелику, але коли вона зрозуміла, що відбувається, розплакалася.

У соцмережах набрав популярність ролик, на якому американка дивиться в кінотеатрі "Сплячу красуню", але не здогадується, що її хлопець спланував зробити їй пропозицію.

Цікаво! Любовний гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку

Режисер короткометражок і рекламних роликів Лі Лочлер витратив шість місяців на редагування ключової сцени з улюбленого мультфільму своєї дівчини Стхуті Девід "Спляча красуня". Лочлер покликав свою кохану подивитися мультфільм, орендував цілий зал в кінотеатрі Брукліна та навіть запросив на сеанс друзів і родичів.

Згодом він опублікував в соцмережах ролик з реакцією своєї дівчини на незвичайну пропозицію. У відео Девід спочатку не розуміє, що відбувається на екрані. Адже у мультфільмі схожий на Лочлера принц цілує змінену "версію" Аврори, після чого з екрану "кидає" коробку з обручкою в руки хлопцеві і просить швидше зробити пропозицію.

"Я люблю тебе всім серцем, желудочками, передсердями і клапанами ... Вона кардіолог!, – пояснив автор ролика і додав: "Чи згодна ти жити довго і щасливо зі мною?". Тим часом персонажі мультфільму нетерпляче чекали відповіді. І коли Девід сказала "Так", ролик на екрані закінчується фінальними сценами "Сплячої красуні", а аудиторія починає аплодувати.

Дивіться відео пропозиції в кінотеатрі: