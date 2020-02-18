Пропозиція з космосу: чоловік запустив обручку на висоту 27 тисяч метрів – неймовірне відео

Пілот військово-повітряних сил США Стюарт Шиппі вирішив запустити обручку на висоту понад 27 тисяч метрів, щоб зробити своїй коханій пропозицію руки і серця.

Як дівчина про це не здогадалася? Стюарт з коханою Марі Лісман і друзями запланували відправити в небо пам'ятну монету 13-ої бомбардувальної ескадрильї ВПС на метеозондом (безпілотний аеростат з гумової оболонки), передає The Dialy Mail.

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Проте за кілька секунд до взльоту повітряної кулі, хлопець замінив монету копією обручки. А все тому, щоб його наречена знайшла її одразу, як повітряна куля повернеться на землю.

І в Стюарта все вийшло, адже хлопець використовував свої знання в галузі авіаційної техніки й практичні навички своєї роботи пілотом. До того ж, кілька раз напередодні він запускав у атмосферу монети.



Каблучка піднялася на 27 тисяч метрів / Скріншот з відео

На відео видно, що коли метеозонд досяг висоти понад 27 тисяч метрів, куля вибухнула, а кільце полетіло назад на Землю.

Стюарт, Марі та їх друзі знайшли залишки метеозонда на кукурудзяному полі завдяки GPS-навігатору. Проте замість монети дівчина побачила обручку. Тоді хлопець швидко опустився на коліно й зробив пропозицію коханій. Дівчина погодилася.

Дивіться відео: чоловік запустив обручку на висоту 27 тисяч метрів