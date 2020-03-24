Прощавайте та кажіть, що цінуєте: 7 найважливих правил стосунків

Любов – це основа хороших стосунків, які повинні будуватися у першу чергу на довірі та повазі. Окрім того, закохані мають вміти прощати та цінувати тих, хто поруч, працювати над відносинами, а ще розуміти, що всі отримують те, що віддають.

Видання Coma опублікувало основні правила взаємовідносин між людьми.

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У стосунках ви отримуєте те ж, що віддаєте

У відповідь на свої капризи, звинувачення і образи, ви не отримаєте посмішки, обіймів чи освідчення в коханні. Якщо ви хочете розуміння, постарайтеся зрозуміти самі. Давайте коханій людині підтримку і тепло, і вона віддаватиме вам те ж саме.

Не треба боротися за місце в житті людини

Ніколи не намагайтеся відвоювати для себе простір в житті іншої людини. Адже ви не можете знати напевно, чи потрібно йому це. Якщо вам не дають місця в житті, то й не з’являйтеся в ньому, бо це означає, що такій людині добре без вас.

Всі люди змінюються і це нормально

Потреби, думки і навіть переконання людей з часом змінюються. Тому, якщо хтось говорить, що ви змінилися, не засмучуйтеся і не шукайте в собі недоліки. Можливо, ці зміни навпаки пішли вам на користь.



Цінуйте кохану людину / Фото Unsplash

Натомість ви не можете змінити іншої людини, людина здатна змінити лише сама себе. Тому ви повинні навчитися сприймати близьких і дорогих вам людей такими, які вони є.

Над стосунками необхідно працювати

Стосунки не будуються самі по собі, вони вимагають активної участі обох партнерів. Щирість, взаємність і пошана – це ті основи, без яких будь-які стосунки зруйнуються.

Потрібно уміти прощати

Багато хто вважає, що пробачення – це ознака слабкості. Але це не так, насправді слова "я прощаю тебе" означають – "я не дозволю минулому псувати своє майбутнє і сьогодення, тому прощаю тебе і відпускаю всі образи".

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Суперечки – це марна трата часу

Чим менше часу ви витрачаєте на сварки з людьми, які вас дратують, тим більше часу у вас залишається на спілкування з людьми, яких ви любите. Якщо ж суперечка сталася між вами і близькою людиною, тримайте себе в руках. Не давайте гніву опанувати вас. Адже інколи міцні стосунки може зруйнувати одне необережне слово.

Цінуйте людей, які поруч

Не забувайте говорити близьким людям про те, як вони дорогі вам. Приділяйте їм увагу. Можливо, ваші стосунки коли-небудь закінчаться, але навіть якщо щось не триває вічно, це не означає, що не варто витрачати на це часу.