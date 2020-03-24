Прощавайте та кажіть, що цінуєте: 7 найважливих правил стосунків
Любов – це основа хороших стосунків, які повинні будуватися у першу чергу на довірі та повазі. Окрім того, закохані мають вміти прощати та цінувати тих, хто поруч, працювати над відносинами, а ще розуміти, що всі отримують те, що віддають.
Видання Coma опублікувало основні правила взаємовідносин між людьми.
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- У стосунках ви отримуєте те ж, що віддаєте
У відповідь на свої капризи, звинувачення і образи, ви не отримаєте посмішки, обіймів чи освідчення в коханні. Якщо ви хочете розуміння, постарайтеся зрозуміти самі. Давайте коханій людині підтримку і тепло, і вона віддаватиме вам те ж саме.
- Не треба боротися за місце в житті людини
Ніколи не намагайтеся відвоювати для себе простір в житті іншої людини. Адже ви не можете знати напевно, чи потрібно йому це. Якщо вам не дають місця в житті, то й не з’являйтеся в ньому, бо це означає, що такій людині добре без вас.
- Всі люди змінюються і це нормально
Потреби, думки і навіть переконання людей з часом змінюються. Тому, якщо хтось говорить, що ви змінилися, не засмучуйтеся і не шукайте в собі недоліки. Можливо, ці зміни навпаки пішли вам на користь.
Цінуйте кохану людину / Фото Unsplash
Натомість ви не можете змінити іншої людини, людина здатна змінити лише сама себе. Тому ви повинні навчитися сприймати близьких і дорогих вам людей такими, які вони є.
- Над стосунками необхідно працювати
Стосунки не будуються самі по собі, вони вимагають активної участі обох партнерів. Щирість, взаємність і пошана – це ті основи, без яких будь-які стосунки зруйнуються.
- Потрібно уміти прощати
Багато хто вважає, що пробачення – це ознака слабкості. Але це не так, насправді слова "я прощаю тебе" означають – "я не дозволю минулому псувати своє майбутнє і сьогодення, тому прощаю тебе і відпускаю всі образи".
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- Суперечки – це марна трата часу
Чим менше часу ви витрачаєте на сварки з людьми, які вас дратують, тим більше часу у вас залишається на спілкування з людьми, яких ви любите. Якщо ж суперечка сталася між вами і близькою людиною, тримайте себе в руках. Не давайте гніву опанувати вас. Адже інколи міцні стосунки може зруйнувати одне необережне слово.
- Цінуйте людей, які поруч
Не забувайте говорити близьким людям про те, як вони дорогі вам. Приділяйте їм увагу. Можливо, ваші стосунки коли-небудь закінчаться, але навіть якщо щось не триває вічно, це не означає, що не варто витрачати на це часу.