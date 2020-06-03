На період пандемії коронавірусу батьки хочуть вберегти своїх дітей від хвороби, тому намагаються максимально їх убезпечити. Часто у дітей можуть з'являтися страхи у зв'язку з карантином.

Про плюси та мінуси карантину для дітей в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла дитяча психологиня Дарія Саліванова.

Цікаво Що батьки повинні знати про безпеку дитини на дитячому майданчику: корисні поради

Емоції дитини

За її словам, з дитиною варто розмовляти про емоції та проводити так звану освітню політику про те, що почуття бувають різними й дитині нормально їх показувати. Це один із шляхів, щоби підштовхнути дитину і проявляти якомога менше психологічного насилля.

Коли ви дозволяєте дитині бути не згодним із вами, але однаково вона можна відчувати злість, образу, роздратування – це спричиняє менший спротив, ніж коли ви забороняєте дитині відчувати емоції,

– зазначила Саліванова.

Проте, як зазначила психологиня, зараз є певна надмірність щодо надто демократичного ставлення до дітей і тенденцій завжди про все домовлятися. Але в сім'ї мусить бути ієрархія. У дітей повинно бути сформоване розуміння: коли батьки говорять, їх варто слухати, бо вони – головніші.



Дозволяйте дітям відчувати емоції / Фото Unsplash

"Це однаково повинно містити свободу вибору дитини в тих питаннях, де це не принципово. Але ієрархічність має бути, щоби дитина нормально існувала", – пояснила Саліванова.

Як говорити про карантин

Батьки роблять максимально необхідні речі, відштовхуючись від того, що вони мають на цей момент в арсеналі. Вони бояться, що дитина може заразитись, тому пояснюють більш емоційно, ніж того вимагає ситуація, вважає експертка.

Чим менша дитина, тим більше потрібно використовувати наочний приклад на практиці, тому що зворотне мислення в дитини ще не сформувалась. Це можна робити через гру та моделювання певних ситуацій,

– наголосила Саліванова.

Психологиня зазначила, щоби пояснити дітям, що на вулиці стало безпечніше треба використовувати арттерапію і візуалізувати страх дитини. Наприклад, малювати мікробів, паралельно обговорювати, що зараз ситуація з пандемією змінилась.

Детальніше про дітей та карантин дивіться у відео 24 каналу: