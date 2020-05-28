Психолог назвав дві якості, за які чоловіки люблять жінок

Для більшості чоловіків певні риси характеру жінки за важливістю перевершують зовнішню красу. Перш за все, експерти вважають, що чоловіки цінують у коханій її підтримку та турботу.

"У випадку закоханості чоловік дивиться на сідниці жінки, а в коли кохає – в очі. В ідеалі має бути і те, і інше", – пише психолог Олександр Шахов у своєму інстаграмі. Тому він назвав якості, за які чоловіки люблять своїх обраниць.

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Ласкавість і турбота

Чоловікові дуже важливо, щоб його друга половинка була ласкавою, турботливою і терплячою. Адже ще з дитинства вони звикають до материнського тепла, тому в шлюбі хочуть це відчуття зберегти.

"Ласкавість – це риса характеру, і розвивається вона як і звичка: спочатку складно дається, потім вже не помічаєш, як це стає твоєю другою натурою", – наголошує психолог.



Чоловіки кохають жінок, які про них турбуються / Фото Ukr.media

Шахов вважає ласкавість особливим стан гармонії, спокою. "Ласкавим жінкам підкоряються найгрубіші бешкетники. Такі жінки зупиняли війни своїм м'яким докірливим поглядом. Чоловіки і віддадуть все, аби мати поруч ласкаву дружину", – додає він.

Розуміння

Психолог запевняє, що всі люди люблять тих, хто їх розуміє, адже це створює емоційну близькість. Шахов вважає, що жінкам потрібно щиро цікавитися партнером і тоді він її любитиме.

"Людина відчуває зростаючу симпатію до того, хто хоче її ближче дізнатися, щиро цікавиться її емоціями, думками. У якийсь момент симпатія переростає в глибше почуття – кохання", – вважає експерт.

Що потрібно, щоб розуміти чоловіка? Перш за все, потрібно розуміти психологію чоловіка та по-справжньому цікавитися тим, що діється в душі іншої людини. Критерій, як добре ви розумієте свого партнера, простий – ваші відносини є відкритими і довірливими.