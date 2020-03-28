Психолог назвав важливі ознаки у стосунках, які призводять до розлучення

Деякі люди переоцінюють шлюб, вважаючи, що він триватиме вічно. Багато проблем чи певних ситуацій можуть стати причиною розлучення. Психолог провів дослідження та оприлюднив явні ознаки, які можуть призвести до розриву шлюбу.

У 2015 році психолог Джон Готман розкрив свої висновки в інтерв'ю, пише видання Yourtango.

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Він запевнив подружні пари, що вони повинні хвилюватися, якщо роблять такі речі у шлюбі: мають негатив чи не можуть вирішити конфлікти.

Негатив у стосунках

Так, зосередженість лише на негативі може спричинити великі неприємності для подружніх пар.

"Раннє розлучення передбачається партнерами, які застрягли в негативному циклі і не в змозі відновити відносини. Цей негатив стає всеосяжним, швидко погіршується близькість та дружба – партнери стають противниками замість друзів", – наголосив Готман.



Негатив у подружній парі / Фото dyvensvit

Тож, як тільки ви почнете асоціювати свого чоловіка/дружину з більш негативними почуттями, ніж позитивними, варто почати турбуватися. Ваш друга половинка повинен бути вашим партнером, коханцем і другом, а негатив може безповоротно розірвати ці зв'язки.

Готман каже, що шлюб, який має негатив, ніколи не триватиме довго. Зазвичай, це закінчиться розлученням через кілька років після одруження.

Пасивність у стосунках

Якщо ви ніколи не вирішуєте свої конфлікти чесно і завжди погоджуєтеся з партнером, розлучення теж ймовірне.

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Ви можете подумати, що хороший спосіб вирішити сварку – це просто погодитися з партнером, але це насправді дуже шкідливо. Це буде тривати роками і врешті-решт призведе до розлучення.

Готман заявив: "Якщо пари "виходять" з конфлікту, не висловивши свою думку, а просто погодившись з партнером, то такі люди з часом зрозуміють, що їхнє життя дуже порожнє. Вони добрі до своїх других половинок, але не можуть відверто розмовляти та дискутувати. Ми називаємо такі пари ворожими".



Висловлюйте власну думку у стосунках / Фото Pinterest

Шлюб цих людей може тривати приблизно 16 років, але він все одно закінчиться розлученням, коли батьки мають дітей-підлітків.

Отже, основна порада Готмана для подружніх пар: не будьте пасивними. говоріть один з одним, поки ви не знайдете належного рішення, яке влаштує обох. До того ж, спілкування є надзвичайно важливим у всіх стосунках.