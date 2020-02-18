Психологи назвали найчастіші причини сварок у молодят

Американські психологи змогли виділити основні теми, які викликають суперечки у людей, що недавно вступили в шлюб. З'ясувалося, що найчастіша причина сварок серед молодят – звинувачення в нестачі уваги від другої половинки.

Загалом, опитування дозволило вченим виділити шість тем суперечок. "Розуміння головних причин розбіжностей у відносинах допоможе парам усунути суперечності, попередивши можливі конфліктні ситуації", – наголосила дослідниця Гільєрме Лопес.

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Як проходило дослідження? Для початку вчені запропонували студентам назвати теми, які, на їхню думку, можуть викликати суперечки і сварки між молодятами. З них відібрали близько 80 варіантів. Потім проводилися детальні опитування пар, які повинні були вибирати тему, про яку вони сперечалися найбільше протягом останнього року.

Найчастіші причини сварок. З’ясувалося, що найпоширенішою серед причин сварок є звинувачення в нестачі уваги від другої половинки. Потім йшли різні проблеми і непорозуміння в сексуальному житті, сімейних і особистих фінансах, питаннях контролю ("хто головний"), а також виконання домашніх справ.