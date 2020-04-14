Реанімація кохання: 9 порад, як відновити втрачені стосунки

Не всі стосунки долають випробування часом. Інколи зустрічаються моменти, коли ви відчуєте потребу нарешті припинити їх і відпустити другу половинку. Однак, не варто покидати зусилля і розчаровуватися в стосунках і партнері.

Видання Inspiring Tips оприлюднили кілька способів відновити "вмираючі" стосунки та знову бути щасливими.

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Як відновити втрачені стосунки

Зробіть перерву, але не прощайтеся

Не розривайте свої стосунків, поки ви обоє вірите в свою любов один до одного, адже після кожної бурі завжди буде веселка. Можливо, вам просто потрібна перерва. Тому візьміть стільки часу, скільки ви обоє потребуєте.

Спроба відновити майже втрачені стосунки може бути емоційно складним завданням, іноді це може вплинути навіть на вас фізично. Тому будьте готові до цього та під час перерви вирішіть, як можна відновити стосунки.

Говоріть про проблеми і будьте чесні один з одним

Що саме у ваших стосунках пішло не так? Поговоріть про це один з одним. Спілкуйтеся та будьте чесні та правдиві щодо того, як ви насправді почуваєтесь. Розкажіть партнерові про ті моменти, коли ваша друга половинка завдала вам шкоди.



Вирішуйте проблеми та знаходьте компроміс / Фото Unsplash

Задавайте питання коханій людині, які вас турбували весь цей час. Що спровокувало це падіння пристрасті? Визнайте свої помилки і повірте в те, що ще не пізно все виправити.

Пригадайте, за що ви любите партнера

Колись ви були найщасливішою людиною у світі, тому що познайомилися зі своєю «душею» – тобто зустріли коханням у своєму житті. Згадайте ті важливі моменти піднесення. Навіть якщо ваше серце наповнене болем, там все ще є кохання, яке потрібно знайти.

Вчіться на помилках

Важливо, щоб ви засвоїли урок з усього цього. Ви обидва хочете виправити все і змусити біль зникнути, але не варто забувати і просто відпускати недоліки та негаразди, які виникли у вашій парі. І намагайтеся не повторювати ці помилки в майбутньому.

Окрім того, ще важливіше зосередитись на хороших моментах. Як цей етап проблем допоміг вам стати кращою людиною? Як це зміцнило ваші стосунки та любов один до одного?

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Не дозволяйте гніву керувати вами

Навіть найдрібніший натяк негативу може розірвати слабку і делікатну струну, яка підтримує ваші стосунки разом. Наприклад, гнів може миттєво вбити всі шанси на вирішення проблеми. Тому уникайте цього.

Поміркуйте, щоб провести час окремо

Коли все дійсно так погано, ви можете спробувати розглянути варіант стосунків на відстані. Іноді це може нагадати вам про речі, які ви сприйняли як належне. Відстань також змусить вас усвідомити, чи можете ви жити без коханої людини.

Не дозволяйте іншим людям приймати рішення за вас

Ви можете просити поради в рідних та близьких, але ви повинні пам’ятати, що остаточне рішення маєте приймати тільки ви. Ваші власні почуття та думки повинні бути основою кожного вибору, який ви робите.



Приймайте власне рішення / Фото Unsplash

Будьте добрі один з одним

Доброта може зробити багато, особливо якщо ви намагаєтеся відновити помираючі стосунки. Зрозумійте, що ви обоє завдали болю, і найкращий спосіб підтримати один одного – це бути просто добрими і лагідними один з одним. Нехай доброта повільно оздоровить ваші розбиті серця.

Створюйте найкращі спогади разом

Створіть нові спогади, які будуть нагадувати про кращі дні. Подорожуйте разом, відпочиньте десь чи просто повеселіться. Залиште все, що болить, і спробуйте жити своїм життям на повну. Робіть якісь речі разом так, ніби це ваш останній день на землі.