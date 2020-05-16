Реєстрація шлюбу під час карантину: як все відбувається у фото та відео

Попри карантин в Україні роботу місцевих РАЦСів не скасували, проте ввели суворі обмеження. Як відбувається реєстрація шлюбів та чи багато охочих одружитися – читайте далі.

Журналістам 24 каналу вдалось побувати на одній з реєстрації шлюбу у Вінниці та подивитись, як воно відбувається в умовах карантину. Заяву до РАЦСу молодята подали ще до карантину, а от святкування весілля довелося перенести.

До слова Чи можна одружитися онлайн під час карантину в Україні та як подати заяву

Процедура розпису займає 10 хвилин. Відбувається все із дотриманням карантинних обмежень. Із гостей присутні тільки найближчі родичі, та ті чекають знадвору.



Реєстрація шлюбу відбувається у масках / Фото 24 каналу



До РАЦСу прийшли лише найрідніші, які чекали молодять на вулиці / Фото 24 каналу

Дивіться відео одруження під час карантину:

Як подати заяву на одруження

Аби подати заяву на одруження в умовах карантину не обов'язково приходити до РАЦСу. Достатньо заповнити відповідну форму онлайн із застосуванням електронних підписів.

Однак не всі наважуються один з найважливіших днів відзначати в таких умовах. До прикладу, у РАЦСі Вінниці за час карантину кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася майже на третину. Якщо раніше впродовж місяця одружувалися 30 пар, то нині – 12. Ажіотажу на охочих стати подружжям очікують у червні.

Як українці одружуються під час карантину – дивіться фото у матеріалі на сайті 24