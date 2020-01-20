Рейтинг найкращих країн для сімей з дітьми: яке місце посіла Україна

Щорічний світовий рейтинг країн, які найбільш сприятливі для сімей та виховання дітей, склав журнал US News & World Report спільно з Університетом Пенсільванії. У цьому списку Україна зайняла 57 місце з 73.

Серед списку найкращих країн для сімей з дітьми вже традиційно лідирують Данія, Швеція та Норвегія.

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Вчені відзначили, що в цих скандинавських країнах досить "щедрий" декрет для татусів та матерів, безкоштовна дошкільна освіта та доброзичливе до сімей суспільство. Також у десятку кращих країн для дітей увійшли Канада, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Нова Зеландія, Австралія та Австрія.

Україна зайняла в списку країн 57 місце, розташувавшись між Болівією та Єгиптом. А три останні місця в рейтингу (з 71 по 73) посіли Гватемала, Лівія і Казахстан.

За якими критеріями оцінювалися країни? Основними були вісім критеріїв: права людини, доброзичливість до сімей, гендерна рівність, рівень задоволення життям населення, рівноправність в оплаті праці, безпека, добре розвинені системи освіти і охорони здоров’я. Звертали увагу і на умови відпустки по догляду за дитиною, доступність дошкільної освіти та середній дохід на душу населення.

Повний список країн і рівень їх привабливості для сімей з дітьми можна подивитися тут.