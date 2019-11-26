Робота з дітьми: лайфхаки від батьків, що працюють вдома

Після народження дитини деякі батьки мають вільний час, який вирішують присвятити роботі. Насправді в них це чудово виходить і вони довели, яким продуктивний може бути робочий день з дитиною.

Видання The Village поговорив з татами і мамами, які працюють удома та поєднують робочі обов’язки з батьківськими. Отож, нижче читайте корисну інформацію про те, якими лайфхаками вони користуються.

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Встановіть правила

Спочатку варто пояснити дитині, що ви, начебто, і вдома, проте в цей час працюєте. У такій ситуації вам буде краще встановити конкретний час роботи і місце. Наприклад, узгодьте, що працюватимете з 7 ранку і до 11 години дня, потім перерва на ігри, тоді ще годину роботи, знову відпочинок – і так далі. Якщо ви будете дотримуватися цього графіку, як з режимом сну та годуванням малюка, то у вас все виходитиме.

Дайте дитині попрацювати з вами

В будь-якому випадку, ви не зможете повністю відгородитися від дитини, але це і не потрібно. Якщо малюку буде цікаво те, чим ви займаєтеся, – не варто вбивати цей інтерес: завжди розповідайте, що ви робите та давайте їй якусь роботу: до прикладу, помалювати.



Дозволяйте дитині працювати поруч

Ставтеся до часу з дитиною як до відпочинку

Ви можете під час відпочинку грати з дітьми, що дуже зміцнить ваші стосунки . Так, ви можете одягнути клоунського носа, поїздити трамваєм по квартирі чи заспівати в караоке. Не бійтеся бути смішним, пориньте у батьківство, і на цей час ви точно зможете забути про роботу.

Заведіть планер

Дуже зручно планувати весь свій день та записувати справи на тиждень вперед. Тоді у вас буде більше можливості правильно розподілити енергію на виконання важливих завдань, а поточні питання вирішувати впродовж дня.

Наприклад, ви можете дзвонити до клієнтів чи по справах в той час, коли дитина спить. І прокидайтеся якомога раніше, адже поки встане вся сім’я ви зможете спланувати день чи написати важливі листи.



Записуйте всю важливу інформацію та справи, щоб це не вилетіло з голови

Встановіть кордони

Оскільки ви працюєте на фрілансі, то багато клієнтів вважає, що ти повинен бути на зв’язку 24 години на добу. Але ці правила давно застаріли, тому ось вам лайфхак: ставте телефон на авіарежим із 23:00 до 9:00.

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Перемикайтеся

Якщо ви робите багато справ одночасно, то це висмоктує набагато більше вашої енергії. Але це можна перетворити на щось веселе та корисне. Так, один із філансерів розповів, що збір величезного набору Lego з дитиною не раз наштовхував його на креативні вирішення складного питання.

Просіть про допомогу

Не соромтеся просити допомогу в своїх близьких, адже це дозволить вам попрацювати на самоті. Тому якщо дідусь хоче погуляти з онуком на майданчику чи бабуся хоче зводити малечу в кіно – не відмовляйте їм. Ви в цей час зможете провести робочу бесіду чи послухати вебінар. Знайте, що всі в результаті будуть задоволені.



Нехай ваші батьки допомагають у вихованні дитини

Розставте пріоритети

Ваша працездатність буде падати, якщо все складатиметься не так, як ви запланували. Тож реально оцінюйте ситуацію та будуйте плани, закладаючи зайву годину на уроки дитини, вкладання спати тощо. Передусім ви мама, тому займатиметеся роботою, коли діти дозволять. Не плануйте забагато.

Замініть ділові зустрічі спілкуванням по скайпу

Ви не завжди зможете відлучитися з дому на важливу зустріч, а проводити їх можна по телефону або за допомогою відеозв’язку. Якщо ж зустріч неминуча і раптова, тоді оберіть місце зустрічі з ігровою зоною, де можна залишити дитину на якийсь час.

Розділіть робочі та домашні справи

Спочатку більшість батьків, які починають працювати з дому, паралельно виконують якісь рутинні справи. – якщо я вдома, то мені не важко заодно виконати якісь рутинні справи. Тому вони не завжди встигають зробити всі свої робочі справи.

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Введіть важливе правило: не плануйте домашні справи на робочий час. Інакше це призведе до розфокусування уваги, бо що в голові ви не зможете тримати всі робочі справи.

Влаштовуйте перерву кожні дві години

Через усе, що ви працюєте не з офісу і не маєте стабільного графіку, кордони робочого часу розмиваються і виникає відчуття, що ви працюєте 24/7. У результаті мозок сильно перевтомлюється.



Грайте з дітьми під час перерви

Тому введіть ще одне правило: кожні дві години робіть невелику перерву, щоб перемкнутися. До прикладу, можете прогулятися з дитиною будинку на свіжому повітрі або зробити зарядку чи дихальні вправи.

Вирішуйте робочі питання в пошті, а не в месенджерах

Робочі питання обговорюйте лише через електронну пошту, тому що там легше знайти потрібну інформацію. Кожен лист ви можете відзначати відповідним ступенем терміновості, важливості та необхідності дії.