Ольга Роєнко відкрила власне агентство Royenko Agency, яке допомагає компаніям запустити маркетинг з нуля, а потім робить так, щоб бізнес сам міг просуватися без допомоги агентства. З чого все почалося та як Ольга досягла успіху – читайте у матеріалі.

Засновниця Royenko Agency розповіла, як вона знайшла унікальну нішу для свого бізнесу виданню MC.Today.

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Відкрила бізнес на зло батькові

Ольга починала з піару. Раніше вона працювала в Pillar PR agency (зараз це Havas), була PR-директором Comfy і маркетинг-директором стартапу SAY.TV. Проте з часом все довелося поставити на паузу через народження доньки та декрет.

Але, за словами Ольги, їй було нудно в декреті, тому вона за кілька місяців почала брати проєкти на консалтинг. Потім вона стала директором з маркетингу компанії United Basketball Investment, але після подій 2014 року фінансування зупинилося і все закінчилося.



Ольга почала шукати щось інше, але її не цікавили всі проєкти. "Я корпоративний гравець і ніколи не збиралася бути підприємцем. Але не знайшовши цікавої роботи, вирішила відкрити агентство. Чоловік підтримав, і я ризикнула", – зізнається вона.

Проте її тато, який був підприємцем з великим досвідом, почав відмовляти доньку від цього. Він казав, що там багато мороки та відповідальностей, а грошей – мало. І це дещо демотивувало Ольгу. Але вона таки вирішила діяти і зараз жартує, що "стала підприємницею на зло батькові".

Як Royenko Agency знайшли унікальну нішу

Скільки вклали грошей в агентство? За словами Ольги, у відкриття агентства вона вклала близько тисячу доларів. Орендувала кімнату у друзів, зробила в ній ремонт, купила стіл і заснувала агентство під своїм іменем.

Перший час Ольга працювала сама, але вже через 2-3 місяці у неї з'явився перший великий клієнт – Comfy, і вона зрозуміла, що сама не впорається і найняла помічницю. Зараз в Royenko Agency 4 людини.

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Так, через два роки вони знайшли унікальну нішу: вони вирішили запускати маркетинг в компаніях з нуля. Агентство Royenko Agency розробляє маркетингову стратегію, план активностей на рік, бюджет, контент-стратегію для бренду, візуальну айдентику і комунікацію.

Потім вони шукають на ринку людини, який буде відповідати за управління цією функцією, і влаштовують його в компанію. Місяць вони підтримують працівника, передають всі документи, вчать. Тому надалі компанія може сама просуватися.

Наші клієнти – це малий і середній бізнес, у якого не було маркетингової стратегії. Або великий бізнес, який відкриває новий напрямок. Наша місія – зробити компанії незалежними від агентств. Щоб бізнес чітко розумів, який маркетинг їм потрібен і як це співвідноситься з бізнес-завданнями,

– додає Ольга.



Скільки це коштує? Середній чек за послугу "запуск маркетингу під ключ" – 12 тисяч доларів. За рік Royenko Agency запускає маркетинг приблизно в семи компаніях і робить 25-35 різних за складністю проєктів.

Другий напрямок Royenko Agency – це креативні ідеї. Адже часом у компаніях все добре, але їм хочеться суперідей для вирішення конкретного завдання. Вартість креативних ідей варіюється в залежності від їх складності. Середній чек – від 550 доларів, якщо це тільки ідея, до 7 тисяч доларів, коли Royenko Agency ще й реалізує її.

Приклад співправці з Royenko Agency

Наприклад, до них звернулася Лала Тарапакіна, яка намагається врятувати замки від руйнування. Їй потрібно було, щоб про її фонд довідалося якомога більше людей. Тому компанія вирішили їй допомогти.

Команда Royenko Agency зареєструвала замки в Tinder. Посил в тому, що замки не хочуть бути самотніми, їм потрібна увага – без неї вони зруйнуються. У підсумку вони отримали близько 250 публікацій в семи країнах і навіть потрапили з цим кейсом на ТВ-шоу. Про фонд дізналося безліч людей.

Як Royenko Agency працює на карантині

Під час кризи вони заходили з двома великими проєктами. Над ними продовжували працювати віддалено: один вже завершили, другий притримали в зв'язку з від'їздом менеджменту.

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Вони також почали працювати над одним великим проєктом, який повинен був стартувати ще в березні. Активно ведемо переговори, щоб почати ще кілька нових. В офісі вони поки працюють десь два дні на тиждень.

"Зараз ми робимо акцент на послуги Creative Cookies. Деякі бізнеси почали трансформацію і тестують нові продукти і сервіси. Зазвичай, це швидкий старт нового бізнесу або запуск нової послуги або продукту в зв'язку з коронавірусом. Ми вже зробили більше п'яти різних проєктів для українських компаній і один для компанії з США", – каже Ольга.