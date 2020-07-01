Американські вчені довели, що розлучення сімейних пар може вплинути на тривалість життя людини. Зокрема, це може стати причиною передчасної смерті одного з партнерів.

Досвідчені дослідники з Університету Арізони з'ясували, що після хворобливого і нервового розлучення багато людей починають частіше захоплюватися шкідливими звичками, пише Daily Mall.

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Так, не залежно від статі і статусу, багато люди після розлучення починають курити, вживати алкогольні напої і мало рухатися. В результаті це негативно позначається на тривалості життя людини.

Згідно з дослідженнями, у 46% людей після розлучення були помічені нові шкідливі звички, яких не було в шлюбі. За словами вчених, саме це і може стати причиною передчасної смерті.

Як проходило дослідження? Соціологи опитали понад 13 тисяч людей віком від 50 до 100 років. Всі розповідали про життя за останні 16 років в період з 1992 по 2008 роки. Потім дослідники зібрали інформацію про смертність цих же людей в період з 2008 по 2014. І з'ясувалося, що люди, які пройшли через розлучення, вмирали частіше, ніж ті, хто не створював сім'ї.