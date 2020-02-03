Розвінчуємо міфи: найпоширеніші поради щодо знайомств, які варто ігнорувати

Поради щодо знайомств, побачення чи стосунків – це як фольклор, що передається з покоління і покоління. Проте, чи є в цих словах правда? Адже інколи це не просто недієві поради, а й жахливі, які зроблять все ще гірше.

Видання Medium опублікувало деякі поширені поради щодо знайомств, які вам слід назавжди припинити слухати, якщо ви хочете здорового романтичного життя.

Цікаво! 8 речей, які роблять усі щасливі пари перед сном

Якщо на першому побаченні немає іскри, то у вас нічого не складеться

Варто переставати слухати ті поради, які підказують, що "іскра" на першому побаченні необхідна для довготривалих стосунків. Адже знайомство з новою нам людиною потребує часу і спочатку варто дізнатися, що вас цікавить, а що ні.

Іноді знадобиться навіть і третє побачення, щоб зрозуміти, що вам хтось справді подобається. Тож, якщо вам приємно і цікаво один з одним, то можете проводити безліч побачень до появи "іскри".

Вам потрібно поводитись нудно на першому побаченні

Ця порада належить до категорії ігор, а ігри не створюють здорових стосунків. Якщо хтось захоче втекти від вас, тому що вам було весело на побачення, то нехай біжить.

Вам має бути цікаво знайти когось такого, хто вас зацікавив, як і ви його. Покажіть, що вам подобається компанія вашого співрозмовника.



Не слухайте порад інших людей, робіть все за власною волею / Фото Unsplash

Не зустрічайте когось із несумісним знаком зодіаку

Ми не астрологи, але в це дійсно не варто вірити. Такий тип порад повністю ігнорує ідею природи проти виховання.

Те, що робить когось чудовою людиною, – це їх особистість. Вона створюється завдяки минулому досвіду, стосункам з батьками та здатності висловлювати свої емоції. І особистість людини точно не створюється з урахуванням того, у якому сузір’ї вони народилися.

Зачекайте, поки ви знайдете свого єдиного/єдину

Сумною є реальність вважати, що в цьому величезному світі є лише одна людина, сумісна вам у житті.

Цей вид порад ставить надзвичайно високі сподівання на романтичного партнера. Адже багато людей можуть стати чудовими партнерами у ваших стосунках. Вам просто потрібно знайти того, хто змусить вас почуватися комфортно, бути собою, і з яким ви залюбки проводитимете час та хто вас приваблюватиме.

Цікаво! Поради, які допоможуть зробити ваші стосунки цікавими та захоплюючими

Змініть себе чи людину заради щасливих стосунків

Це жахлива порада, тому що відносини орієнтуються не на те, хто кращий. Тому не потрібно змушувати когось працювати на вашу любов. Відносини – це рівноправне партнерство. Ви повинні бути коханими та поважати один одного, і це повинно бути взаємним.

Вік має значення

Повірте, у коханні вік точно не має значення. Важливим є досвід та характер особистості. Як вони бачать життя та ваші стосунки. Пам’ятайте, що має значення лише минуле партнера, яке формувало його/її особистість.

Будь найкращим

Зауважте, що найкращий вид відносин – це той, де ви повністю прийняті іншою людиною. Це включає вашу красу без макіяжу чи одягу, певні реакції тощо.

Красиво одягатися на вечері та розповідати про щасливі спогади на перші кілька побаченнях важливо, але не варто діяти так, ким ви не є.

Ти занадто вибагливий у виборі партнера, адже ти не молодієш

Якщо хтось дає вам цю пораду, скажіть їм, що це негарно. Знайомства – це ваш власний процес, який відбувається за вашими умовами і це не те, з чим потрібно поспішати.