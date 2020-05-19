10 фраз, которые заставят ребенка всегда вас слушаться

Даже самые спокойные дети порой могут капризничать или устраивать истерики, поскольку так проходит нормальное развитие малыша. Однако не все родители умеют успокоить своего ребенка с помощью слов, а не наказанием. Поэтому читайте, какие фразы помогут быстро успокоить малыша.

Если ребенок плохо себя ведет, то родителям стоит задуматься о том, что они сделали не так, в частности, правильно ли вы разговариваете с малышами. Воспитательница Венди Снайдер рассказала изданию Motherly, какие фразы стоит говорить детям.

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Для начала измените свой обвинительный и угрожающий тон на нейтральный, сочувственный или бодрящий. Благодаря этому поведение вашего ребенка может значительно улучшиться.

10 фраз, которые заставят вашего ребенка слушаться

"О чем тебе нужно помнить?"

Часто дети игнорируют фразы, которые родители постоянно повторяют. К примеру, фраза "будь осторожен" не несет в себе нужного содержания, поэтому вместо нее лучше сказать ребенку, о чем ему нужно помнить. Так, ребенок точно не юудет забывать меры предосторожности. Можно говорить эту фразу в такой ситуации: "О чем нам надо помнить, когда мы играем в парке?"

"Пожалуйста, говори спокойно"

Иногда дети неосознанно говорят громче других. Поэтому родители должны объяснить малышу, где стоит говорить тише, чтобы не мешать людям. В частности, можно это сделать с помощью шепота – он сможет заставить детей слушать.

Не употребляйте: "прекрати кричать!" или "веди себя тише", вместо этого скажите, например: "Пожалуйста, говори тихо или шепотом".



Говорите ребенку о том, чего не стоит делать, но не ругайте / Фото Pinterest

"Хочешь сделать это самостоятельно или тебе помочь?"

Большинство детей хотят, чтобы им давали какие-то задачи. Но им необходимо также дать выбор и научить критически мыслить. Поощряйте ребенка самостоятельно выполнять какую-то работу. К примеру, "Нам нужно идти. Ты наденешь ботинки самостоятельно или мне помочь?".

"Хочешь пойти сейчас или через десять минут?"

Дети сами хотят быть ответственными за свой выбор. Поэтому, дайте им этот выбор и тогда они будут вести себя лучше, чем если заставлять их.

К примеру, не говорите ребенку, что вам нужно идти уже и немедленно. Вместо этого спросите: "Сынок/доченька, ты хочешь пойти сейчас или поиграть еще десять минут, а потом пойти?"

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"Давай добавим эту игрушку в список подарков на день рождения!"

Родители в магазине не всегда хотят или могут купить ребенку все игрушки, которые тот просит. И вместо того, чтобы говорить об отсутствии денег и создавать ощущение дефицита, лучше научить малыша дождаться игрушки или заработать на нее. Поэтому не используйте фразу "Мы не можем себе этого позволить" или "Я сказала – никаких игрушек", а скажите: "Давай купим эту игрушку на твой день рождения?".

"Мне нужно, чтобы ты..."

Запреты или просьбы родителей не всегда действуют эффективно, зато дети лучше реагируют, когда взрослые общаются с ними не приказным способом. Помните, что ваша просьба направляет детей в нужном вам направлении (в отличие от сосредоточения на том, чего вы не хотите, чтобы ребенок делал).

Поэтому вместо фразы "Прекрати это делать" скажите, что вам это нужно (Пример: "Мне нужно, чтобы ты легонько погладил собаку" или "Мне нужно, чтобы ты медленно переходил дорогу на светофоре").

"Я подожду, пока ты закончишь"

Кроме того, родители не должны делать все вместо ребенка. Пусть ребенок сам завяжет шнурки или прочитает вывеску. Вы должны позволить детям попробовать, даже если это будет неудача, чтобы они не всегда зависели от вас. Поэтому не говорите: "Дай я сделаю это", а вместо этого произнесите: "Похоже, тебе нужно время, я подожду".



Дайте ребенку самому выполнять какие-то дела / Фото Семья

"Я люблю тебя, несмотря ни на что"

Не говорите ребенку, что никто не любит его, когда он плохо себя ведет. Лучше скажите: "Я люблю тебя, независимо от того, как ты ведешь себя". Но в следующий раз попросите убрать игрушку вместо того, чтобы забросить ее.

Эксперты уверяют, что ребенка нужно воспитывать в безусловной любви, то есть чтобы любовь не зависела от поведения.

"Сделай это сам"

Если для родителей какое-то дело неважно, они могут отдать его ребенку, ведь это поможет расширить возможности малышей и позволит сделать им что-то самостоятельно. Поэтому давайте ребенку принимать решения самостоятельно.

"Я верю в тебя и поддерживаю тебя"

Родителям важно настраивать детей на успех, чтобы они умели заботиться о себе, решать свои проблемы и быть уверенными в том, на что способны. Такая поддержка часто требует большего терпения, но она создает самооценку и внутреннюю мотивацию у детей.

Поэтому вместо того, чтобы сделать это за ребенка, скажите: "Я вижу, как это сложно для тебя, но я верю в то, что ты справишься с этим. Я здесь, чтобы поддержать тебя".