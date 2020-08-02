10 интересных занятий для детей по методике Монтессори
Карантин для многих родителей стал настоящим испытанием, ведь все время нужно уделять детям. Известная итальянская педагог Мария Монтессори разработала целую методику, которая поможет родителям в выборе веселых и активных занятий для детей.
Если вы еще не знаете, чем заинтересовать детей и интересно провести вместе с ними время дома – читайте в материале полезные советы, которыми поделилась на личной странице в инстаграме детский психолог Татьяна Кириенко.
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Педагогика Монтессори – это целая система педагогического воспитания, которую предложила итальянская ученая Мария Монтессори в первой половине XX века. Такой комплекс развивает потенциальные способности ребенка, уделяя значительное внимание его независимости и индивидуальным потребностям.
Согласно этой методике, ребенка готовят к жизни, а не к школе. Она построена на независимости мышления и действий, уважении к себе, сверстникам, преподавателям и всему окружающему миру. Имея уверенность и уважение, в будущем ребенок сможет стать успешным и независимым.
Занятия для детей по методике Монтессори
- Возьмите виды баночек разного размера. Открутите крышечки, перемешайте и после этого предложите ребенку подобрать нужную крышку и закрутить ее.
- Рассыпьте любую крупу. А потом убирайте это вместе с ребенком с помощью веника и совка.
- Возьмите мочалку и воду. Сначала, разлейте воду на мочалку, а затем – вымачивайте. Такое занятие точно заинтересует детей.
- Возьмите кусочки тканей, имеющих различную текстуру. Сначала поговорите с ребенком о том, какие они на ощупь. Затем предложите малышу подобрать пары. Для детей интереснее это будет делать с закрытыми глазами.
- Для следующего занятия следует использовать маленькие детали, которые есть в домашнем хозяйстве. В частности, это могут быть пуговицы и бусины. Бросьте их в банку с водой и предложите детям доставать вещи ложкой.
- Для развития мелкой моторики прекрасно подойдет оригами. Также бумагу можно просто рвать и мять.
- Детям всегда интересно делать что-то новое. Оригинальным занятием для них станут мешочки разного веса на веревке, которые они могут поднимать.
- Ваш ребенок уже изучал намагниченность? Если нет, то советуем взять магнит и различные предметы, которые магнитяться и нет. Таким образом малыш будет открывать что-то новое для себя.
- Дети часто проводят время с мамой на кухне во время того, как она готовит еду. Для того, чтобы занять их, можно насыпать муку на стол и предложить таким образом рисовать.
- Возьмите фасоль и манную крупу. Покажите ребенку, как легко отделить эти ингредиенты с помощью сита.