Карантин для многих родителей стал настоящим испытанием, ведь все время нужно уделять детям. Известная итальянская педагог Мария Монтессори разработала целую методику, которая поможет родителям в выборе веселых и активных занятий для детей.

Если вы еще не знаете, чем заинтересовать детей и интересно провести вместе с ними время дома – читайте в материале полезные советы, которыми поделилась на личной странице в инстаграме детский психолог Татьяна Кириенко.

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Педагогика Монтессори – это целая система педагогического воспитания, которую предложила итальянская ученая Мария Монтессори в первой половине XX века. Такой комплекс развивает потенциальные способности ребенка, уделяя значительное внимание его независимости и индивидуальным потребностям.

Согласно этой методике, ребенка готовят к жизни, а не к школе. Она построена на независимости мышления и действий, уважении к себе, сверстникам, преподавателям и всему окружающему миру. Имея уверенность и уважение, в будущем ребенок сможет стать успешным и независимым.

Занятия для детей по методике Монтессори