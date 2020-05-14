10-летняя девочка создала завесу, чтобы обнимать бабушку и дедушку во время карантина: фото

Очень часто необходимость или невозможность чего-то заставляет людей изобретать разные устройства или придумывать новые идеи. Так, во время коронавируса семьям запрещено обниматься с близкими, если они не живут вместе, поэтому 10-летняя девочка придумала "занавес для объятий".

Девочка Пейдж из Риверсайда (штат Калифорния, США) изобрела "занавес" из подручных материалов, чтобы получить возможность обнять свою бабушку и дедушку, не нарушая карантин, пишет Motherly.

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Для этого "щита" изобретательница использовала занавес для душа, одноразовые тарелки и пластиковые пакеты. "Она придумала идею, разложила материалы в комнате и провела несколько часов, работая над "завесой", – сказала ее мама Линдсей Краю.

Пейдж не может без защиты обнимать своих бабушек и дедушек, поскольку ее мама работает медсестрой в отделении больницы с зараженными вирусом COVID-19. Поэтому вся семья должна оставаться физически отдаленной от уязвимых групп населения, к которым относятся их родные преклонного возраста.