Каждый из нас мечтает о крепких и счастливых отношениях, однако иногда мы даже не задумываемся над тем, что некоторые вещи способны разрушить их навсегда. В частности, неправильное поведение с партнером и ошибки, которые очень часто делают влюбленные.

Психолог из транзактного анализа Татьяна Ловчинская с изданием "Сегодня. Lifestyle" поделилась самыми распространенными ошибками в отношениях, которые могут их разрушить.

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Какие ошибки могут разрушить отношения

Не просить то, чего хотите

У людей, которые боятся просить что-то у других, есть страх быть отвергнутым. Они уверены, что не нужно ничего просить, ведь им все равно откажут. В результате этот страх толкает первым отвергать окружающих.

Не разделять контроль

В отношениях важно разделять обязанности и брать на себя ответственность за определенные решения или действия. Конечно, инициатива также должна присутствовать с обеих сторон.

Не высказывать чувства

Это касается тех людей, которые стесняются показывать действительно чувства, бушующие внутри. Они считают себя обязанными быть сильными и не проявлять никаких слабостей.

Невозможность быть собой

Все люди в какой-то степени одевают маски, то есть имеют определенные социальные роли. Дома – родители или дети, на работе – работники, на учебе – ученики или студенты. Однако для того, чтобы построить крепкие и счастливые отношения необходимо всегда оставаться собой.

Неспособность быть в отношениях

Это проявляется в том, что человек всегда все хочет делать самостоятельно, не рассчитывает на помощь. В таком случае будет трудно довериться кому-то и строить близкие отношения.

Счастливые влюбленные / Фото: mizky.com

Нежелание совместно работать над отношениями

Для развития и совершенствования отношений необходима ежедневная работа. Это должны быть общие небольшие усилия и внимание, которые помогут построить крепкую семью. Сравните это со спортивными тренировками. Ежедневные 20-минутные нагрузки намного лучше, чем час тренировки раз в неделю.

Не заботиться о своем "хорошем Я"

Например, мы часто употребляем фразы "Сегодня не мой день", "Сегодня я в ударе". То есть, можно сказать, что в одни дни человек проявляет свои положительные стороны, а в другие – у него ничего не получается. И когда мы будем заботиться о себе, находить позитив, то проявить "хорошее Я" будет намного легче. Такое положение также сказывается на отношениях и помогает им укрепляться.

Брать на себя всю ответственность за отношения

Для того, чтобы отношения имели счастливое будущее, паре необходимо вместе работать над ними, тратить время и силы. А для этого нужно, чтобы у влюбленных были общее видение и цели.

Не осознавать себя и парнера

Если вы будете понимать, что от отношений хотите вы и чего хочет партнер, то сможете быстрее найти общий язык, расставить приоритеты и двигаться в правильном направлении.

Конкуренция за власть и контроль

Когда один партнер примеряет на себя роль лидера и берет весь контроль, а другой – подчиняется ему, то люди становятся зависимыми друг от друга. Разорвать такие отношения довольно сложно. Однако, если оба пытаются управлять отношениями, то такой симбиоз будет конкурирующим. В таком случае влюбленные не расстанутся, однако им трудно будет строить совместное будущее.