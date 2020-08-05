10 ошибок в воспитании дочерей: на что родителям стоит обратить внимание
В воспитании дочерей важно не забывать о том, что они не должны жить по установленным кем-то правилам и не должны обладать каким-то обязательным набором навыков или качеств. О 10 ошибках в воспитании дочерей, которые могут сломать им жизнь, – читайте дальше.
Практикующий психолог Михаил Лабковский рассказал о некоторых пунктах в воспитании, на которые стоит обратить внимание родителям. Он отметил, что иногда родители даже не задумываются над тем, что некоторые наставления могут сломать жизнь их принцессам.
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Ошибки в воспитании дочерей
- Программирование дочери на обязательный набор навыков и качеств, которыми она должна обладать.
"Ты должна быть милой", "Ты должна уметь готовить" и тому подобное. В этих критериях нет ничего плохого, однако если с детства подчеркивать то, что дочь будет ценной только тогда, когда будет им соответствовать, – это формирование ложного мышления и представления о себе во взрослой жизни. Матерям стоит на собственном примере показывать, что им нравится готовить, убирать, заниматься домашними делами. А также предлагать дочерям приобщаться и помогать. Таким образом девочка будет получать удовольствие от этого процесса. А позже она сама научится всему необходимому, или же попросит вас помочь.
- Осуждающее отношение к мужчинам и сексу со стороны матери.
"Главное в подоле не принеси", "Ты должна быть недоступной", "Им всем одного надо" и тому подобное. Такие фразы девушки часто слышат от своих матерей. Они вырастают с мыслями, что мужчины – это насильники, а секс – нечто грязное и его следует избегать. Однако с возрастом у девочек происходит гормональная перестройка организма и в результате возникает желание сделать то, от чего мама предостерегала.
- Формула счастья: выйти замуж и родить ребенка.
Такие слова девушки слышат примерно в 20 лет. При этом ранее матери рассказывали о жестокости мужчин и подчеркивали, что секс – это грязь. Все это может привести к тому, что во взрослом возрасте дочь не будет знать, что хочет на самом деле.
- Гиперопека.
Матери "привязывают" детей к себе и создают большое количество запретов. У дочерей нет свободы, они не способны принимать решения, ведь те могут оказаться ошибочными. Однако такой подход в воспитании неправильный. Детям необходимо давать возможность решать самостоятельно, делать ошибки, ведь только так они научатся нести ответственность за собственные поступки и не рассчитывать на то, что во взрослой жизни кто-то должен все решать за них.
10 ошибок в воспитании дочерей / krasota-style.com.ua
- Формирование негативного образа отца.
Каким бы отец не был, нельзя очернять его имя. Даже если он не принимал участия в воспитании, бросил мать, нельзя говорить ребенку, что он плохой. Дочь не виновата в том, что ее папа оказался не тем человеком, с которым ее мать хотела провести свою жизнь.
- Телесные наказания.
Бить нельзя ни сыновей, ни дочерей. Однако девочки психологически тяжелее переносят телесные наказания. Они теряют самооценку и в будущем будут считать себя подчиненными.
- Недостаток похвалы.
Для формирования здоровой самооценки, чувства удовлетворения собой и любви к самой себе девочкам стоит неоднократно говорить, что они самые красивые, любимые, лучшие и тому подобное.
- Выяснение отношений между родителями при дочери.
Дети не могут становиться свидетелями ссор между родителями. Если такая ситуация случилась, то мама с папой должны извиниться и объяснить, что не справились с эмоциями. Главное – необходимо донести до детей, что они не виноваты в конфликте.
- Неправильное проживание пубертата дочери.
Стоит держать баланс между разрешенным и запрещенным, общаться с детьми. Для девочек в таком возрасте важны разговоры. Надо дать понять, что она может доверять маме и в любой ситуации может обратиться за помощью и поделиться всем. Мама должна стать лучшей подругой, которая умеет хранить секреты.
- Неправильная установка на жизнь.
Ни в коем случае нельзя рассказывать, что жизнь дочери должна соответствовать каким-то пунктам. Для того, чтобы девушка не зависела от чужого мнения, любила себя и самореализовалась, следует настраивать ее именно на это.
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