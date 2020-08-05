В воспитании дочерей важно не забывать о том, что они не должны жить по установленным кем-то правилам и не должны обладать каким-то обязательным набором навыков или качеств. О 10 ошибках в воспитании дочерей, которые могут сломать им жизнь, – читайте дальше.

Практикующий психолог Михаил Лабковский рассказал о некоторых пунктах в воспитании, на которые стоит обратить внимание родителям. Он отметил, что иногда родители даже не задумываются над тем, что некоторые наставления могут сломать жизнь их принцессам.

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Ошибки в воспитании дочерей

Программирование дочери на обязательный набор навыков и качеств, которыми она должна обладать.

"Ты должна быть милой", "Ты должна уметь готовить" и тому подобное. В этих критериях нет ничего плохого, однако если с детства подчеркивать то, что дочь будет ценной только тогда, когда будет им соответствовать, – это формирование ложного мышления и представления о себе во взрослой жизни. Матерям стоит на собственном примере показывать, что им нравится готовить, убирать, заниматься домашними делами. А также предлагать дочерям приобщаться и помогать. Таким образом девочка будет получать удовольствие от этого процесса. А позже она сама научится всему необходимому, или же попросит вас помочь. Осуждающее отношение к мужчинам и сексу со стороны матери.

"Главное в подоле не принеси", "Ты должна быть недоступной", "Им всем одного надо" и тому подобное. Такие фразы девушки часто слышат от своих матерей. Они вырастают с мыслями, что мужчины – это насильники, а секс – нечто грязное и его следует избегать. Однако с возрастом у девочек происходит гормональная перестройка организма и в результате возникает желание сделать то, от чего мама предостерегала. Формула счастья: выйти замуж и родить ребенка.

Такие слова девушки слышат примерно в 20 лет. При этом ранее матери рассказывали о жестокости мужчин и подчеркивали, что секс – это грязь. Все это может привести к тому, что во взрослом возрасте дочь не будет знать, что хочет на самом деле. Гиперопека.

Матери "привязывают" детей к себе и создают большое количество запретов. У дочерей нет свободы, они не способны принимать решения, ведь те могут оказаться ошибочными. Однако такой подход в воспитании неправильный. Детям необходимо давать возможность решать самостоятельно, делать ошибки, ведь только так они научатся нести ответственность за собственные поступки и не рассчитывать на то, что во взрослой жизни кто-то должен все решать за них.



10 ошибок в воспитании дочерей / krasota-style.com.ua