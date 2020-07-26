Для того, чтобы улучшить отношения в паре, не всегда надо упорно работать, иногда достаточно просто уделить внимание простым и обыденным вещам, в частности ежедневным привычкам.

Так считает семейный психолог Наталья Гаевская, передает издание ТСН.

Интересно 10 очевидных признаков, что парень вас любит и хочет быть вместе

Ведь от того, будут ли отношения счастливыми, зависит взаимопонимание и взаимоуважение, схожесть интересов, умение урегулировать конфликты, шутить на одни и те же темы и весело проводить время. Однако есть еще одна вещь, о которой часто забывают все пары, – ежедневные привычки.

Даже, если парень чуть ли не каждый день приносит второй половинке букет цветов, он может систематически “забывать” поблагодарить за ужин. И это не стоит воспринимать как должное, потому что эта ваша привычка рано или поздно сыграет с вами злую шутку.

Поэтому психолог назвала 10 привычек, которые укрепляют и улучшают взаимоотношения.

Привычки, которые укрепляют отношения

Возьмите за привычку ежедневно здороваться и прощаться

И эти слова следует проговаривать искренне, чтобы действительно пожелать хорошего дня второй половинке. Также не забывайте об объятиях. Потому что такая простая привычка является ключиком для поддержки не только эмоциональной связи, но и физической.

Ежедневно спрашивайте, не нуждается ли ваш партнер в чем-то

Интересуйтесь делами партнера и спрашивайте, что вы можете сделать для него/нее, чтобы день любимого человека был более успешным. Это очень простые вопросы, которые на самом деле показывают, что вы интересуетесь потребностями любимого человека и хотите быть поддержкой.



Показывайте партнеру свою поддержку и любовь / Фото newsdaily

Говорите без критики

Выработайте у себя привычку говорить партнеру то, что вам нужно, без критики и претензий, акцентируя внимание на собственных чувствах и потребностях. Вы должны относиться к партнеру с уважением, ведь он вам ничего не должен и не обязан.

Устраивайте ежедневное "проветривание отношений"

Договоритесь со своим партнером о ежедневном "проветривании отношений" – найдите время, когда вы оба сможете высказать друг другу то, что у вас накопилось в течение дня. Ведь, скорее всего, есть много вещей, которыми вы не удовлетворены или которые вас раздражают или огорчают.

Эта привычка позволит вам не накапливать негативные эмоции и переживания в отношениях, а решать все сразу. И надо уметь правильно выражать свои чувства и претензии друг к другу.

В течение дня напоминайте о себе

Не ленитесь в течение дня давать знать партнеру, что вы думаете о нем, но не будьте навязчивыми. К примеру, можно отправить короткое смс, смешную картинку, позвонить в обед и тому подобное.

Читайте также Психолог назвала восемь законов счастливых отношений

Говорите "Спасибо"

Это стоит делать ежедневно и даже за самые простые вещи: вкусный обед и прибитую полочку, убранную комнату и отремонтированные вещи. Ведь повод для "спасибо" всегда найдется.

Удивляйте друг друга

Эксперт заверила, что приятные неожиданности занимают немного времени на подготовку, но создают ощущение романтического настроения и свежести отношений. Так, можно написать маленькую записку от руки с обычным “я тебя люблю”, заварить кофе и многое другое, что понравится вашей половинке.

Также важно устраивать время от времени свидания только для двоих. Неважно, что вы уже в браке много лет, или наоборот – только начали отношения. Всегда есть потребность куда-то выбраться и вспомнить, что вы имеете чувства друг к другу.



Удивляйте друг друга / Фото Pinterest

Находите время для игры вместе

Весело проводите время друг с другом. Вы можете поиграть в настольные игры или что-то более динамичное, что вам нравится. Во время игры позвольте себе расслабиться, подурачиться и просто отдохнуть.

Слушайте друг друга в конфликтах

Нет ни одной пары, которая бы время от времени не имела конфликтов. Но во время ссоры возьмите за привычку давать партнеру понять, что вы его слышите, даже, если спорите. "Слышать" – это принимать то, что у вашего партнера другое мнение, которое отличается от вашего видения ситуации, и попытка понять его позицию.

Как бы вы не конфликтовали, всегда давайте понять партнеру, что вы любите, цените и уважаете его.

Говорите комплименты

Поверьте, приятные слова и комплименты никогда не будут лишними. Только делайте это искренне и от всей души.