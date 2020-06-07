Дети могут сами приобретать плохие привычки, которые потом трудно изменить. Зато полезным привычкам малышей нужно учить с детства. И делать это необходимо родителям, потому что с этим не справятся воспитатели в садике или учителя в школе.

Как пишет издание Освіта Нова, некоторым привычкам невозможно научить в садике или школе, для этого нужны особые условия, в частности любящая и счастливая семья.

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10 полезных привычек, к которым необходимо приучать детей с детства

Быть вежливым

Научите детей всегда говорить слова: спасибо, пожалуйста, извините, будьте здоровы и другие. Малыш должен с раннего возраста знать и понимать, когда и где их использовать.

Быть пунктуальным

Эта привычка понадобится детям всегда: сначала в школе, на встречах с друзьями, а потом – на работе и важных встречах. Поэтому чем раньше вы научите ребенка понимать время, тем быстрее он усвоит, что стоит быть пунктуальным.

Заниматься спортом

Занятия спортом помогают быть стройным, с красивой осанкой и развитым телом. Советуем заниматься спортом самим и обучать этому малыша. В частности, научите правильному питанию, полезным упражнениям утром и запишите детей старшего возраста в спортивную секцию, если им это нравится.



Научите ребенка заниматься спортом / Фото 4mama

Приучить к порядку и аккуратности

Ребенка следует как можно раньше приучить к порядку, ведь так ему будет легче жить самостоятельно, а потом в компании с другим человеком (на учебе в общежитии, в семейном совместном проживании с любимым человеком и тому подобное).

Дарить подарки

Ребенок должен испытывать удовольствие не только от того, когда ему дарят подарки, но и от того, когда он дарит их сам. Поэтому расскажите, что подарки можно дарить не только на праздник, а когда угодно, чтобы поднять человеку настроение.

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Сочувствовать другим

Если кто-то из друзей, знакомых или просто людей рядом плачет, то научите ребенка спрашивать, все ли в порядке и сочувствовать ему. И вы делайте так же, чтобы малыш видел хороший пример.

Беспокоиться о близких

Поощряйте своего ребенка присматривать за младшим братиком или сестренкой, или котиком или собачкой. Это лучше всего приучает ребенка к заботе о других.



Научите ребенка заботиться о родных / Фото NewsDaily

Думать позитивно

Научите детей быстро менять настроение и видеть во всем позитив. Делайте это в форме игры, например, представляйте вместе, как добрые мысли побеждают печальные.

Любить людей

Чаще говорите с ребенком о чувстве любви к другим. Рассказывайте, что такое любовь и обязательно говорите ребенку слова: "Я тебя люблю!". Также можно научить ребенка, как следует относиться к людям и умению прощать других.

Радоваться жизни

В современном мире многие дети не умеют быть просто счастливыми от того, что идет дождь, светит солнце, радоваться тому, какое красивое небо, они обычно радуются только подаркам, компьютерным играм и тому подобному. Поэтому приучайте малыша к тому, что нужно радоваться каждый день и быть просто счастливым, а также улыбайтесь вместе без повода.