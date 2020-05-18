10 привычек девушек, которые нравятся парням

Чтобы понравиться мужчине девушки могут менять свой стиль, прически, делать макияж и т.д. Однако в действительности совсем другие вещи привлекают внимание мужчин, в частности привычки. Что в девушке больше всего нравится парню – читайте ниже.

Журнал Cosmo обнародовал несколько привычек девушек, которые нравятся всем мужчинам.

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Какие привычки девушек нравятся парням

Девушки, которые следят за собой

Парням нравятся ухоженные девушки, и это не только о красоте, но и об отношении к себе и окружающему миру. Если девушка заботится о себе, пытается становиться лучше во всем, это точно не останется неоцененным и поразит парня.

Девушки, которые выбирают естественность

От внешнего вида до общения и выражения эмоций. Ребятам нравится, если девушка, к примеру, может нырнуть в бассейн, не боясь предстать перед парнем с растрепанными волосами и испорченным мейк-апом. Поэтому мужчины отмечают, что стоит быть собой в любой ситуации, не пытаясь показаться лучше. Такая честность и естественность важнее надуманного идеала для парня.

Девушки, которые часто улыбаются

Согласно исследованиям психологов, именно улыбка, а не большая грудь или роскошные длинные волосы – это первое, на что обращает внимание при знакомстве каждый парень. И это, безусловно, украшает девушку лучше любого макияжа.



Парней очаровывает улыбка девушки / Фото besthdwallpaper

Девушки, которые доверяют себе и окружающим

Уверенные в себе девушки всегда выглядят привлекательно. Ведь они уважают собственные потребности и знают пределы, которые не переступят. Поэтому они начинают доверять окружающим, не пытаясь "закрыться" от мира.

Когда у девушек есть хобби или любимое дело

В здоровых отношениях всегда должно оставаться личное пространство у каждого партнера. У девушек, которые нравятся парням, всегда есть время для хобби или любимого дела, в котором они развиваются и совершенствуются. А что может быть более привлекательным целеустремленности?

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Девушки, которые всегда говорят то, что думают​

Ребятам нравится, если девушка всегда имеет собственное мнение и не боится высказаться по какому-то вопросу. Это вызывает уважение и симпатию ко второй половинке.

Девушки, которые интересуются жизнью своей второй половинки

Банальный вопрос "Как ты?" в разговоре с партнером в конце рабочего дня кардинально меняет отношения. Когда девушка искренне интересуется парнем, он чувствует ее заботу и в ответ начинает искренне интересоваться ею. Поэтому не будьте равнодушными к жизни любимого человека.



Интересуйтесь жизнью второй половинки / Фото manfashion

Девушки, которые не отказывают себе в удовольствиях

Девушки, от которых сходят с ума все ребята знают, что им нужно, и не запрещают себе это получать. Это может быть что угодно, даже любимые сладости.

Девушки, которые интересуются миром

Не обязательно быть экспертом в каких-то областях науки. Однако, каждый парень будет в восторге, если у вас найдутся общие темы для разговора – о книгах, фильмах Marvel, о политике или о любых других вещах. Ребят поражает, если девушка ориентируется в различных темах и может поддержать разговор.

Девушки, которые умеют веселиться

Многочисленными исследованиями доказано, что одно из главных качеств, которое ценят в своей половинке, – это чувство юмора. Умение девушки забыть обо всем и, в первую очередь, о своих предубеждениях и комплексах, и просто от души повеселиться вместе – точно оценит абсолютно каждый парень.