Если вы в предыдущих отношениях страдали, то вам теперь сложно поверить в любовь. Однако ваш партнер может действительно вас любить и хотеть быть рядом. Но как это понять? Мы подготовили несколько признаков, которые свидетельствуют об этом.

По словам экспертов, сомнения в том, действительно ли вас любят, время от времени полезны. Ведь это означает, что вы относитесь к этим отношениям серьезно. И если вы хотите иметь с этим парнем счастливые отношения, то уже стоит выяснить, что он чувствует к вам, пишет издание Yourtango.

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10 признаков того, что парень любит вас и хочет быть вместе

Он видел вас в момент кризиса и не бросил

Если парень был с вами в тот момент, когда вас уволили или понизили заработную плату, и вы были очень эмоциональны и начинали конфликты, но все же остался с вами, то это хороший признак.

Ведь вы действительно были сломаны в то время, однако это не отпугнуло вашего партнера, он был возле вас и выслушивал. Поэтому если вы можете плакать перед ним и не беспокоиться о том, что он вас будет осуждать, то это означает, что он действительно вас любит.

Он не боится, что вы бросите его из-за карьеры

Любящий парень знает, что ваша карьера важна для вас, и поддерживает это. Он знает направление, в котором вы хотели бы повыситься в своей карьере. Он искренне заинтересован в том, чтобы вы преуспели в работе.

Он планирует идеальное свидание, опираясь на ваших симпатии

Это означает, что он обращает внимание на ваши потребности и слушает вас. Это показывает, что парень относится к вам серьезно. Даже если он сам не сходит с ума от этой идеи, но он все равно делает это, потому что знает, что вам это нравится.



Он устраивает для вас лучшие свидания / Фото Rus.media

Он улыбается, когда вы рядом

Влюбленный мужчина всегда улыбается, когда видит вас. Даже если он не говорит ни слова, вы чувствуете, что ваш партнер любит вас. Это несомненно поможет вам пережить трудные времена в будущем.

Он хвалит вас перед своей семьей и друзьями

Когда парень вас любит, он с радостью знакомит вас со своей семьей и друзьями. Он не может перестать говорить о вас и говорит только хорошие вещи. Этими словами парень не просто хвастается вами, а показывает, насколько вы важны для него.

Он не показывает ревность

Парень, который хочет быть с вами, уверен в себе и не показывает, что он ревнует. Он не спрашивает вас, как вы погуляли с друзьями, и не запрещает прогулки с близкими без него. В ваших отношениях есть искреннее доверие.

Он не пытается изменить вас

Нет ничего хуже, чем чувствовать, что ваш партнер пытается изменить вас. Поэтому, если парень вас любит, он будет нормально относиться к тому, что вы другая, и будет уважать вашу уникальность.

Он знает, какая вы внутри и какая снаружи, и принимает такой, какая вы есть.

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Его действия говорят громче, чем слова

Это правда, что парни должны подтверждать свои слова действиями. Это точно означает, что он вас любит, даже если не говорит об этом.

Он, обычно, помнит вашу годовщину и различные общие моменты. Он даже готов принять прихоти вашей сестры, потому что хочет быть с вами. Он готов помочь вам с вашей страховкой автомобиля, а не просто пообещать. Он готов сделать для вас все, и не просто на словах.

Вы знаете, что вы его приоритет

Если вы попросите его пойти на какое-то событие, которое является важным для вас, он пойдет, даже если из-за этого ему нужно будет взять выходной на работе.

Когда он уезжает в командировку или дальнюю поездку, то всегда звонит вам, когда прибывает в место назначения, чтобы вы не волновались. Такой парень рассказывает все детали, как прошел его день, и делится всеми своими планами.

У вас есть время для себя

Начиная отношения, люди часто теряются и не имеют свободного времени на себя. Однако в счастливых отношениях всегда есть личное пространство и ценятся потребности каждого партнера.

Вам не стоит бояться установить какие-то пределы. Если вам нужно некоторое время побыть наедине, то скажите любимому об этом. Если он вас любит, он поймет и не будет против.