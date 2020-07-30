10 признаков, что ваш ребенок станет успешным в будущем
Некоторые родители считают, что очень сложно предсказать, будут ли дети успешны в будущем, но это не так. Ученые доказали, что все успешные и влиятельные люди имеют схожие психологические черты, которые проявляются еще в детстве.
Издание Освіта Нова назвало основные признаки, которые указывают на то, что в будущем ваш ребенок станет успешным.
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10 признаков, что ваш ребенок станет успешным в будущем
Заинтересованность поддерживать любые разговоры
Дети, которые любят поговорить, очень активные и умные, и часто они получат признание и много друзей еще в молодом возрасте. Ведь они непоседливые и хотят узнать больше об окружающем и делятся своими знаниями с другими. Поэтому побольше говорите со своими детьми и отвечайте на все их вопросы.
Отличная память
Талантливые дети обычно все быстро запоминают, особенно людей, с которыми встречались, и места, где они были. Даже нейробиологи и психологи уверяют, что дети с хорошей памятью склонны принимать верные решения.
Не всегда хорошее поведение
Часто дети, которые склонны к успеху, в жизни являются очень упрямыми и непослушными. Они не хотят подчиняться правилам, а пытаются отстаивать свою точку зрения. Кроме того, такие дети имеют неординарное мышление и вырастают творческими личностями.
Успешный в будущем ребенок может быть непослушным / Фото parentology
Неусидчивость
Одаренные дети хорошо развиты физически, поэтому их обычно сложно обуздать. Но именно такие дети склонны к успеху. Еще один интересный факт – если ребенок часто переключается с одной деятельности на другую, то это, вероятно, свидетельствует о высоком IQ.
Любознательность
Стремление детей понять мир – это хорошо, поэтому родители должны с радостью отвечать на все вопросы. Эксперты добавляют, что любознательные дети могут быть немного дерзкими и легкими на подъем.
Добродушие
Обычно дети, которые имеют большое будущее, сочувствуют слабым. Ведь к успеху больше подвержены те дети, которые очень эмоциональны и стремятся всем помогать.
Способность сосредотачиваться
Успешные дети очень концентрируют внимание на каком-то важном для себя деле и могут не реагировать на какие-то слова родителей. Но из-за этого не стоит волноваться, так часто делают талантливые люди.
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Начитанность
Чтение книг помогает одаренным детям больше узнавать об окружающем мире, развивать эмоции и заниматься саморазвитием, а это тоже влияет на успех в будущем.
Дружба со старшими детьми
Часто бывает так, что вашему ребенку не очень нравится общаться со сверстниками. Но это означает, что он/она стремится к развитию. Ведь талантливым детям больше хочется общаться со старшими, потому что от них они получат определенный опыт и могут чему-то поучиться.
Смелость
Такая черта характера как смелость также присуща умным детям, имеющим собственное мнение. Ведь успешные люди стремятся достигать поставленных целей и никогда не сдаваться.
Кроме того, еще одним признаком, что ваш ребенок станет успешным в будущем, является то, что он бросает вам (родителям) вызов и является бунтрем.