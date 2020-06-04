После бракосочетания каждая пара надеется на счастливую жизнь, однако со временем они все же сталкиваются с серьезными проблемами, которые влияют на отношения. Но мы подготовили для вас самые распространенные причины конфликтов, которые помогут избежать развода.

По словам психологов издание Yourtango, некоторые проблемы в браке можно легко решить, однако другие могут быть настолько сложными, что в конце концов приведут к разрушению отношений.

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Ведь будущее большинства браков во многом зависит от того, как пары решают проблемы.

10 распространенных проблем в браке, которые могут разрушить отношения

Нарушение границ

После того как пары женятся, часто бывает так, что один из них пытается изменить своего партнера. Однако психологи считают, что это личное вторжение, и когда это произойдет, то человек будет чувствовать себя униженным и нелюбимым.

Также возможно партнеры нечаянно могут переступать личные границы друг друга, пытаясь помочь второй половинке. Чтобы избежать конфликта в этом вопросе, сразу проведите все границы, за которые нельзя переступать.

Отсутствие полноценного общения

Общение – это словесный и невербальный обмен информацией, который требует ответа. Это не то же самое, что разговор, ведь общение в браке ориентировано на связь между людьми, где можно безопасно открыто делиться идеями и информацией, не ожидая осуждения.



Ссоры могут возникать из-за малого количества общения / Фото cikavosti

И если супруги не разговаривают между собой, или вы не слышите партнера, то это может привести к появлению новых проблем. Что вы можете с этим сделать? Психологи советуют парам научиться общаться друг с другом и делать это всегда, не скрывая никакой информации от любимого человека.

Уменьшение сексуального желания

Хотя есть много причин, по которым пары теряют интерес к сексуальной близости или борются с физической привязанностью, супругам важно найти способы сохранить свою сексуальную жизнь свежей и полноценной.

Поэтому "не забрасывайте" свою интимную жизнь, расскажите партнеру о своих желаниях и воплощайте все фантазии в жизнь.

Изменение приоритетов и интересов

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются пары – это изменение интересов после бракосочетания. Так, партнеры могут ставить для себя другие приоритеты вместо второй половинки – будь то карьера, дети, друзья или другие увлечения. Но от этого ваш человек только скучать из-за потери внимания.

По словам экспертов, супруги даже может начать чувствовать себя более соседи по комнате, чем влюбленные, поэтому здесь важно найти баланс между личными интересами и временем, проведенным с партнером. Да, вы должны иметь какие-то интересы, но тогда составляйте график, уделять время и партнеру.

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Эмоциональная неверность

Как бы прискорбно это ни звучало, но как только пары женятся, не редкость, чтобы они эмоционально отключаются друг от друга. Когда это происходит, кто-то из супругов будет чувствовать неудовлетворенность своих потребностей, поэтому они могут начать искать это в другом месте.

Некоторые люди чувствуют, что эмоциональная неверность хуже физической измены, потому что речь идет о чем-то больше, чем просто секс, – об эмоциональной связи с другим человеком. Чтобы предотвратить любую измену, важно, чтобы супруги оставались сторонниками эмоциональных потребностей друг друга, ведь когда они будут удовлетворены, они не будут искать это где-то еще.

Конфликты из-за денег

Обычно, пары после бракосочетания создают один бюджет. Но иногда обсуждение финансовых вопросов со второй половинкой может быть напряженным, особенно если пара имеет разные привычки расходов или способы управления деньгами.



Все проблемы в браке пытайтесь решить сразу / Фото credo

Чтобы избежать этого, будьте уверены, что вы и ваш муж находитесь на одной стороне, когда речь идет о деньгах. Составьте финансовый план вместе и решите все невзгоды.

Вмешательство гаджетов в вашу жизнь

В мире, который в значительной мере руководствуется технологиями, некоторые люди могут слишком увлечься электронными гаджетами. Например, жена во время праздничного ужина отправляет друзьям поздравления в соцсетях, вместо того, чтобы поговорить с мужем. Или, возможно, муж настолько зациклен на своем ноутбуке что все, что он хочет делать в свободное время – это играть в видеоигры.

Эти ситуации могут заменить здоровое общение и даже близость. Это может показаться странным, но в современном мире технологои стали реальными проблемами жизни. Поэтому пересмотрите свои привычки относительно техники. Если гаджеты имеют приоритет над вашим браком, пришло время вернуть себя к реальности.

Эгоизм

Если один из супругов ведет себя эгоистично и часто ставит собственные потребности и желания выше потребностей своей второй половинки, то это точно повлияет на отношения, в частности ваш партнер будет чувствовать себя презренным и нелюбимым.

Чтобы предотвратить вопрос эгоизма в браке, супруги должны научиться действовать с чувствами к любимому человеку и создать баланс между потребностями своими и своего партнера.

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Отсутствие доверия

Доверие – это основа любви, и без него здоровый брак не может существовать. Когда супруги обманывают друг друга, изменяют или нарушают обещания, то это может действительно навредить отношениям. Психологи советуют в таких случаях восстановить доверие к партнеру и быть честными и верными второй половинке.

Бесконтрольный гнев

Хотя супружеские пары могут время от времени сердиться друг на друга, важно, чтобы они контролировали свои негативные эмоции. То есть вместо того, чтобы слишком эмоционально реагировать или показывать приступ ярости, пары должны решать проблему, сохраняя спокойствие и учитывая чувства друг друга. Также важно, чтобы пары слушали друг друга и открыто выражали свое мнение.