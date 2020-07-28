10 женских качеств, которые привлекают мужчин на первой встрече и в длительных отношениях
Обычно первое впечатление о человеке может несколько отличаться от того, какой он на самом деле. Но как женщин при первой встрече и уже в отношениях оценивают мужчины? Что их больше всего привлекает?
Человек может оценить внешность собеседника всего за 7 секунд. И иногда эти вещи не имеют ничего общего с внешностью, пишет издание Yourtango.
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Эксперты пытались выяснить, какие женские черты мужчины находят привлекательными сначала и в долгосрочной перспективе отношений.
Можно предположить, что сначала мужчина будет оценивать женщину по физическим чертами, не зная что скрывается за ее внешностью. Однако это не совсем так.
Еще в 2011 году проводился опрос более 20 тысяч мужчин. Выяснилось, что сексуальность и улыбка играют главную роль в первой встрече, но со временем, когда пара имеет долговременные отношения, мужчин больше привлекает чувство юмора и доброжелательность девушки.
10 женских черт, которые привлекают мужчин во время первой встречи:
- сексуальность
- улыбка
- доброжелательность
- чувство юмора
- общий вид и фигура
- глаза
- интеллект
- навыки общения
- зубы/губы
- волосы
Зато когда мужчина лучше узнает женщину и начинает с ней отношения, то его начинают привлекать несколько иные вещи. Эксперты составили список этих качеств.
10 женских черт, которые привлекают мужчин в долгосрочной перспективе:
- доброжелательность
- чувство юмора
- навыки общения
- сексуальность
- интеллект
- улыбка
- умение понимать на слух
- деньги/богатство
- общий тип фигуры/тело
- глаза
Отметим, что улыбка превосходит внешний вид в любом случае. Также интересно, что доброжелательность, чувство юмора и навыки общения в долгосрочной перспективе важнее, чем сексуальность. То есть мужчины, вероятно, со временем меньше внимания обращают на внешность и сексуальные связи, а больше заботятся о моральных качествах.