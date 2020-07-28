Обычно первое впечатление о человеке может несколько отличаться от того, какой он на самом деле. Но как женщин при первой встрече и уже в отношениях оценивают мужчины? Что их больше всего привлекает?

Человек может оценить внешность собеседника всего за 7 секунд. И иногда эти вещи не имеют ничего общего с внешностью, пишет издание Yourtango.

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Эксперты пытались выяснить, какие женские черты мужчины находят привлекательными сначала и в долгосрочной перспективе отношений.

Можно предположить, что сначала мужчина будет оценивать женщину по физическим чертами, не зная что скрывается за ее внешностью. Однако это не совсем так.

Еще в 2011 году проводился опрос более 20 тысяч мужчин. Выяснилось, что сексуальность и улыбка играют главную роль в первой встрече, но со временем, когда пара имеет долговременные отношения, мужчин больше привлекает чувство юмора и доброжелательность девушки.

10 женских черт, которые привлекают мужчин во время первой встречи:

сексуальность

улыбка

доброжелательность

чувство юмора

общий вид и фигура

глаза

интеллект

навыки общения

зубы/губы

волосы

Зато когда мужчина лучше узнает женщину и начинает с ней отношения, то его начинают привлекать несколько иные вещи. Эксперты составили список этих качеств.

10 женских черт, которые привлекают мужчин в долгосрочной перспективе:

доброжелательность

чувство юмора

навыки общения

сексуальность

интеллект

улыбка

умение понимать на слух

деньги/богатство

общий тип фигуры/тело

глаза

Отметим, что улыбка превосходит внешний вид в любом случае. Также интересно, что доброжелательность, чувство юмора и навыки общения в долгосрочной перспективе важнее, чем сексуальность. То есть мужчины, вероятно, со временем меньше внимания обращают на внешность и сексуальные связи, а больше заботятся о моральных качествах.