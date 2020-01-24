10 ежедневных ритуалов, которые помогут родителям сблизиться со своим маленьким ребенком

Счастливая жизнь ребенка в будущем и ее психическое здоровье во многом зависит от первых 10 лет воспитания. Именно поэтому задача родителей – дать ему любовь и заботу, которая гораздо важнее и ценнее всех материальных благ.

Простые, но эффективные ритуалы, которые сблизят вас с ребенком, можно выполнить за 10 минут или меньше, передает издание Psychology Today.

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Как показывает исследование, позитивное воспитание связано с адаптацией к школе, здоровым интеллектуальным и социальным воспитанием и меньшим количеством проблем с поведением в подростковом возрасте.

Ключевым аспектом положительного родительства является "связь" с детьми, которая достигается простыми способами. Такое сближение можно поддерживать с помощью прикосновений, смеха, внимания, позитива, обмена опытом и тому подобное.

Еще одно исследование выяснило, что если маленький ребенок будет чувствовать себя защищенным в семье, то он получит стабильные эмоции и поведение в дальнейшей жизни. К тому же, если вы будете рядом с ребенком, вы тоже будете чувствовать себя счастливыми.

Несколько простых ежедневных ритуалов, которые помогут родителям сблизиться с маленьким ребенком

Садитесь на пол и играйте с детьми в то, во что они хотят играть (будь то кукольный дом, Lego, рыбалка, настольный теннис и т.д.) в течение 10 минут ежедневно. Следите за их преимуществами и навыками.

Начните день положительно. Обнимите ребенка и скажите "Я так тебя люблю" , когда он/она каждое утро идет на кухню или одевается.

, когда он/она каждое утро идет на кухню или одевается. Выделите детям 10 минут перед сном, чтобы рассказать о взлетах и ​​падениях в течение дня (помогите им запомнить то, чем они хотят поделиться).

Будьте "безумными" со своим ребенком (веселитесь, играйте в прятки, пойте песни, танцуйте, шутите, читайте вслух книгу и т.д.) хотя бы раз в день.

(веселитесь, играйте в прятки, пойте песни, танцуйте, шутите, читайте вслух книгу и т.д.) хотя бы раз в день. Выходите с ребенком на улицу хотя бы раз в день и гуляйте в течение 10 минут .

. Садитесь на каждый прием пищи и обедайте (завтракайте, ужинайте и т.д.) рядом со своим ребенком. Вступайте в дружескую беседу.

Читайте детям книги в течение каждого дня. Пусть они сидят на коленях или занимают вас.

в течение каждого дня. Пусть они сидят на коленях или занимают вас. Давайте ребенку роль, работу или домашнее дело каждый день (закинуть грязные вещи в корзину для белья, разгрузить посудомоечную машину, разложить тарелки, вытереть зеркало и т.п.).

Также психологи советуют применить правило "трех минут". Оно заключается в том, чтобы всегда встречать ребенка с неподдельной радостью, как друга, которого вы долгое время не видели. Ведь обычно ребенку хватает трех минут, чтобы рассказать все, что для него важно, или поделиться чем-то.