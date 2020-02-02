10 фраз, которые обесценивают ребенка: этих выражений родители должны избегать

Есть родители, которые всегда делают детям замечания, даже если те выиграли на соревнованиях, написали отличное произведение в школе или нарисовали лучший рисунок. Своими фразами взрослые обесценивают малышей, что может повлиять на их детскую психику.

Как научиться избегать таких фраз, рассказала психолог Евгения Чугуй изданию "Освитория".

Интересно! Папа четырех девочек показал настоящую сторону отцовства: смешные истории и фото

Обесценивание – это психологический механизм снижения значимости собственной или чужой мысли, действия или выполненной работы, уменьшение психологической стоимости достижения, чтобы избежать боли или некомфортных переживаний.

Родители своими словами формируют первичное представление ребенка о самом себе, однако если они регулярно употребляют фразы обесценивания, то рано или поздно ребенок начнет верить в то, что он "недостаточно хорош" для них и не заслуживает их любви. С одной стороны, когда родители говорят "Не лезь, куда не нужно", они стараются уберечь свое чадо от опасности, но с другой стороны, ребенок воспринимает это иначе: "Твое любопытство меня раздражает".

Фразы обесценивания часто направлены на запрещение действий или поведение, к которым стремится ребенок, а впоследствии родительские установки превращаются во "внутреннего критика в голове".

Фразы, которые обесценивают ребенка

"Вот дурачок! Оболтус. Ты бестолочь"

Это яркий пример прямого обесценивания. Так как за такими токсичными фразами-обесцениваниями скрывается позорная оценка личности ребенка, а не его деятельности. Критика личности недопустима, поэтому избегайте этого.

Ведь вместо того, чтобы исправить свою ошибку, ребенок может просто опустить руки. Лучше предложите вариант, как исправить ситуацию, но не вешайте ярлыки на ребенка.



Ребенка могут огорчать такие фразы / Фото Pinterest

"А мог бы и лучше сделать"

Даже если ребенок получил высокий результат, фраза "А мог бы сделать лучше" сразу сводит всю ценность работы и стараний к нулю. "Ты недостаточно хорош! Мало стараешься! Есть лучше тебя" – вот что слышит ребенок, даже если он старался очень сильно.

Такая фраза, которая вроде бы должна стимулировать малыша, на самом деле заставляет ребенка закрываться, оскорбляет его и вынуждает действовать для того, чтобы доказать что-то. Эксперты советуют с самого начала с ребенком обсуждать, на какой результат хочется рассчитывать.

Ты еще слишком маленький/наивный для этого

Когда говорят такие фразы, ребенку не дают права решать какие-то вопросы и стимулируют оставаться ребенком, не брать на себя ответственность.

Малыши, в зависимости от возраста, могут не понимать определенных ситуаций, поэтому задача родителей – объяснить их смысл максимально доступно. "Я тебя слышу и понимаю, учту твои пожелания, но пока что такие вопросы решаем мы с папой" – этот ответ будет оптимальным. Однако круг вопросов, на которые ребенок влияет, как и круг обязанностей, должен постоянно увеличиваться с возрастом.

К теме! 5 тревожных сигналов в поведении подростков, на которые нужно обращать внимание

Разве это повод гордиться? Вот если бы ты сделал...

Эта фраза постоянно звучит от родителей нарциссического типа, в частности, если они хотят реализовать собственные амбиции за счет ребенка. Такие выражения формируют хроническое недовольство собой. И со временем, что бы ребенок не делал, он будет неуверен в своих результатах.

Сделайте так, чтобы ваш ребенок заметил: его старания видят и ценят. А когда захочется сказать: "Умничка, но ты можешь лучше", лучше спросите ребенка о том, нравится ли ему результат работы.

"Сколько можно ныть! Не ной!"

Это фраза – индикатор родительской усталости. Поэтому если эти фразы появляются в общении между вами и ребенком, срочно выдыхайте, делайте паузу и отдохните.

Ребенок из этих фраз слышит: "Мне твои чувства неинтересны. Меня утомляешь ты и твои эмоции". Если выражение употреблять часто, то ребенок учится не проявлять свои эмоции в общении с вами, или будет закрываться и показывать свои эмоции другим людям.



Такие действия родителей огорчают ребенка / Фото Good House

"Почему ты должен это делать? Потому что я так сказала"

Принимать решения вместо ребенка – не лучший путь к воспитанию самостоятельной личности. Из этой фразы слышится: "Это я здесь взрослый и решаю, а ты никто. Все уже решено, и ты на это не повлияешь". Это очень удобная фраза, когда родители не знают, как обосновывать свое определенное решение.

Игнорирование

Это один из форматов психологического насилия. Игнорирующие родители как будто хотят, чтобы ребенок самостоятельно догадался, что именно не так, и пришел к ним уже с исправленной ошибкой. Однако в это время ребенок чувствует себя просто ужасно, потому что его лишают эмоционального тепла и защиты.

Но если вам невмоготу общаться с ребенком, то есть более простой метод. Можно сказать: "Твое поведение меня очень обидело. Сейчас мне некомфортно говорить с тобой, дай мне немного времени". Ребенок не должен чувствовать себя брошенным на произвол судьбы.

Важно! Как научить детей хорошим манерам, чтобы это стало привычкой: советы родителям

"Это ж надо до такого додуматься"

С одной стороны, такой фразой родители могут оценить креативность ребенка. С другой – дать оценку тому, что решение, принятое ребенком – слишком странное, поэтому можно над ним посмеяться. Но ребенок слышит другое: "Мои действия смешные, а я непутевый", хоть, возможно, планировал все совсем по-другому.

Поэтому конструктивно критикуйте поступок ребенка: "В этой ситуации было много вариантов, как поступить. Ты выбрал вот этот, были вот такие последствия. В следующий раз можно сделать вот так…"

Как отучиться употреблять обесценивающие фразы

Часто употребление таких слов и фраз происходит на автомате. Их используют, когда сильно устали и измотаны, а нужно срочно решать непростые вопросы. Поэтому родители, давайте себе восстановиться морально, прежде чем разговаривать с ребенком о важных вещах.

Кроме того, ребенок имеет право на собственный опыт, ошибку и время для ее исправления. Спросите, чего хочет ребенок? Знает ли он, как решить проблему? Как он это решение представляет? И, главное, нужна ли ему ваша помощь?