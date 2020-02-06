10 фраз, которых следует избегать, если вы хотите воспитать устойчивого ребенка

Мы не можем контролировать проблемы, с которыми столкнутся наши дети в жизни, но это не значит, что мы не можем подготовить к ним малышей. Мы можем воспитать у ребенка устойчивость – способность преодолевать неизбежные препятствия, возникающие на их пути.

Помогая детям формировать психологическую устойчивость, мы вооружаем их умением для решения жизненных проблем – как больших, так и малых. Но, к сожалению, родители иногда говорят, вроде, и доброжелательные фразы, но они могут ненароком помешать воспитанию устойчивого ребенка. Поэтому издание Mother.ly опубликовало список выражений, которых следует избегать.

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Избегайте этих 10 фраз, чтобы помочь ребенку развить устойчивость

"У тебя все хорошо"

Хотя фраза "У тебя все хорошо" может показаться типичной для поощрения устойчивости малышей, но на самом деле это сводится к тому, что дети не могут доверять тому, что чувствуют.

Лучше попробовать проверить эмоции малыша. Так, если ваш ребенок упадет и поранит колено, то вы можете сопереживать и увидеть, как он действует в такой ситуации. Спокойно подойдите и посмотрите на рану, спрашивая, как ребенок себя чувствует.

"Позволь мне это исправить"

Из-за того, что мы спешим, или потому, что нам трудно наблюдать за тем, как наши дети огорчаются, иногда хотим исправлять их проблемы. Да, мы можем им помочь или поддержать, но не стоит перебирать все на себя.

Следите за своим ребенком, чтобы увидеть, насколько он может справиться с различными задачами, но не перегружайте его. Ведь когда дети становятся более способными, они могут делать все больше вещей самостоятельно.

"Это просто, ты должен это сделать"

Хотя эта фраза может показаться обнадеживающей, но если сказать ее ребенку, которому это кажется сложным, то она лишит его даже желания попробовать. Вместо того, чтобы говорить им, что это легко, скажите "Я знаю, что это трудно, но я думаю, ты это сможешь сделать". Это подчеркнет их способность преодолевать трудные витуации.

"Ты можешь упасть"

Печально наблюдать, как дети падают и травмируются, но когда вы видите, как ребенок делает что-то такое, то попробуйте оценить ситуацию. Есть ли вероятность получить серьезную травму, или ребенок просто получит небольшой удар или синяк?

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Когда родители постоянно говорят быть осторожными, дети будут считать себя в опасности. Что делать? Если вы видите, как ваш малыш впервые поднимается по лестнице на площадке, то подойдите, чтобы поймать его, если он упадет, не показывая страха. Также детям важно научиться оценивать риск для себя, чтобы они могли определить, когда они на самом деле в опасности, а когда им стоит рискнуть.

"Я сдаюсь"

Учите детей различным способам говорить о решении проблем в конструктивном ключе: "Я достигну своего", "Я смогу сделать это" и "В первый раз всегда трудно, но дальше будет легче". Вы должны воспитать ребенка, чтобы он не хотел сдаваться и всегда шел к цели.

Также важно, чтобы родители рассказывали детям истории из собственной жизни или из книг о достижении успеха, несмотря на препятствия.



Учите ребенка идти к цели / Фото Unsplash

"Успокойся"

Мы хотим научить наших детей, как сохранять спокойствие, когда они расстроены, но сказать "успокойся" – не вариант. Попробуйте сказать: "Давай вместе сделаем глубокий вдох", обнимите ребенка и скажите, что рядом. Вы также можете прогуляться, чтобы отойти от ситуации и успокоиться.

"Я упаковал все твои вещи для тебя!"

Слишком легкая жизнь (когда родители все делают за малышей) лишает детей шанса столкнуться с незначительными вызовами и дискомфортом, которые помогают естественно развить устойчивость.

Вы можете помочь ребенку брать на себя ответственность. Например, малышам 3-летнего возраста можно напомнить, чтобы они сами носили свои вещи или убирали игрушки.

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"Это слишком трудно для тебя"

Дети пытаются делать то, к чему они могут быть не готовы. Так, они могут захотеть помочь вам во "взрослом задании", как, например, починить новую полку или что-то нажать в машине.

Легко сказать детям, что некоторые вещи слишком тяжелые для них, или что они не готовы что-то делать, но попробуйте направить их на более подходящие для возраста задачи. Вы можете сказать: "Нужно много практики, чтобы подготовиться к этой работе".

"Не так!"

Обратите внимание, как часто вы говорите своему ребенку какую-то вариацию фразы "не так!" Но почему бы не разрешить ребенку делать ошибки. Не все делается идеально, и это нормально. Вы можете показать ребенку более эффективный способ выполнить задание.

"Ты это поймешь"

Вместо того, чтобы отправлять ребенка делать что-то самостоятельно, дайте им знать, что вы всегда можете помочь в этом. Скажите что-то вроде: "Давай сядем и вместе придумаем решение".